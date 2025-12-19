Verksamhetsutvecklare med inriktning mot processarbete och digitalisering
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.Publiceringsdatum2025-12-19Beskrivning
Vi söker en engagerad verksamhetsutvecklare med fokus på processutveckling och digitalisering!
Som verksamhetsutvecklare på Skaraborg Sjukhus får du ett givande och utvecklande arbete i en stor organisation där du tillsammans med chefer och medarbetare i verksamheten gör skillnad och bidrar till att vården för patienterna blir ännu säkrare och bättre!
Tjänsten som verksamhetsutvecklare är placerad på Utvecklingsenheten som ligger under stabsområde Utveckling och patientsäkerhet.
Här jobbar cirka 20 medarbetare mot målet att ständigt förbättra kvaliteten och patientens upplevelse av vården.Dina arbetsuppgifter
I den här rollen inspirerar du till och driver utvecklingsarbeten och projekt som bidrar till en mer effektiv och säker vård. Det kan handla om att införa digitala verktyg och att ge metodstöd i processarbete som gör det enklare för verksamheten att nå sina mål. Du leder projekt/utredningar och ger stöd i verksamhetsplanering och uppföljning. Rollen innefattar även att utbilda chefer och medarbetar inom processutveckling och förbättringskunskap. Du fungerar även som analysledare vid riskanalyser för att säkerställa att förändringar genomförs på ett tryggt och hållbart sätt. Kvalifikationer
Akademisk grundexamen inom vård eller annat relevant område. Vårdbakgrund är meriterande.
Utbildning inom kvalitetsdriven verksamhetsutveckling eller motsvarande kunskapsområde
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som verksamhetsutvecklare och har praktisk erfarenhet av att driva och leda förändringsarbete. Det är önskvärt att du har arbetat med digitala lösningar kopplat till förbättringsarbete och har ett intresse för hur teknik kan skapa värde i vården. Dina personliga egenskaper
Du har ett starkt engagemang och ett genuint intresse för utvecklingsfrågor och digitalisering. Du har lätt för att engagera andra, skapa delaktighet och driva förändringsprocesser framåt. Du är strukturerad och har förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete effektivt samtidigt som du leder projekt mot uppsatta mål.
Eftersom rollen innebär många kontakter med medarbetare, chefer och ibland patienter och närstående behöver du ha en mycket god kommunikativ förmåga, både i tal och skrift. Övrig information
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vid rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
