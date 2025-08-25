Verksamhetsutvecklare med inriktning mot internationellt arbete, visstid
2025-08-25
Finspångs kommun söker en verksamhetsutvecklare med tydlig pedagogisk förståelse och internationell inblick för ett uppdrag inom internationalisering främst för gymnasieskolan.
Du får möjlighet att bygga upp och leda en långsiktig struktur för internationella samarbeten och projekt med elever och personal i fokus.
Dina framtida arbetsuppgifter
- Utveckla och samordna gymnasieskolans internationella arbete
- Initiera och driva projekt, exempelvis inom Erasmus+ och andra EU-program
- Fungera som stöd till lärare och skolledning i frågor som rör internationalisering
- Bidra till att utveckla strategier för interkulturellt lärande och elevdeltagande
- Arbeta i nära samarbete med skolledare, kommunens utvecklingsfunktion och externa partners
- Uppdraget omfattar också omvärldsbevakning och kontakter med europeiska nätverk, samt dokumentation och uppföljning av projekt.
Rollen innebär också
Uppdraget omfattar cirka 35 % av heltid. Arbetet sker till stor del på distans, men med fysisk avrapportering i Finspång cirka en gång per månad. Arbetstiden är flexibel och planeras i samråd med uppdragsgivaren. Vid besök utomlands eller mottagande av besök på plats kan arbetstiden koncentreras till den veckan som avses, du förväntas vara stöd för lärare som ska hantera värdskap.
Vem är du?
- Akademisk examen inom exempelvis företagsekonomi, pedagogik, statsvetenskap, utbildningsledning eller internationella relationer
- Erfarenhet av att skriva och samordna ansökningar för EU-projekt eller liknande samt att leda EU-projekt inom skola, utbildning eller annan kommunal verksamhet
- God kunskap om Erasmus+, EU-projekt eller liknande internationella program
- Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är även meriterande att:
- Att vara excellent lärare eller ha handledarerfarenhet på gymnasial eller högre nivå
- Ha tidigare arbete med professionsutveckling eller lärande för hållbar utveckling
- Ha erfarenhet av internationella kontakter inom skolvärlden
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse.
Distansarbete är tillämpningsbart med viss fysisk närvaro i Finspång.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benify; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
