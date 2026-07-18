Verksamhetsutvecklare med inriktning mot informationshantering
Miljöförbundet Blekinge Väst / Organisationsutvecklarjobb / Sölvesborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Sölvesborg
2026-07-18
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Välkommen till Miljöförbundet Blekinge Väst.
Vi är ett gemensamt miljökontor för Karlshamn, Olofström och Sölvesborgs kommuner. Vi har ett viktigt samhällsuppdrag med syftet att skydda människors hälsa och miljö. Vi är cirka 30 medarbetare som arbetar med fokus på dem vi är till för. Detta innebär att vi är informativa och rådgivande men ställer även krav och tar de beslut som behövs för att minska miljöpåverkan, öka lagefterlevnaden och bidra till ett gott företagsklimat med sund konkurrens mellan företag och verksamheter.
Förbundet är organiserat med en stab, en miljöskyddsenhet samt en livsmedel- och hälsoskyddsenhet. Nu söker vi en verksamhetsutvecklare med inriktning mot informationshantering till vår stab. Du blir en del av en mindre grupp med bred kompetens inom bland annat registrering, arkivsamordning, systemförvaltning, nämndsadministration, reception med mera. Gruppen har ett gott samarbetsklimat där man stöttar varandra, delar kunskap och samtidigt tar stort eget ansvar för sina uppdrag.
Hos oss får du en nyckelroll i arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra våra rutiner inom informationshantering, dataskydd och informationssäkerhet. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet och arbetar just nu med att byta verksamhetssystem.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi dig:
• Goda utvecklingsmöjligheter
• Varierade arbetsdagar
• Stor möjlighet att påverka och utveckla förbundet
• Flextid
• Friskvårdsbidrag
• Friskvårdstimme
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-18Arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare med inriktning mot informationshantering ansvarar du för att samordna, utveckla och stödja vårt arbete inom informationshantering, dataskydd, cybersäkerhet och informationssäkerhet. Du fungerar som ett kvalificerat stöd till verksamheten och bidrar till att säkerställa att information hanteras på ett rättssäkert, strukturerat och effektivt sätt.
I rollen kommer du bland annat att:
• Samordna och utveckla arbetet inom dataskydd, cybersäkerhet och GDPR
• Stödja verksamheten i frågor som rör informationssäkerhet och informationshantering
• Säkerställa efterlevnad av lagstiftning, riktlinjer och interna styrdokument
• Utveckla arbetssätt och processer kopplade till dokument- och informationshantering
• Stödja arbetet med informationshanteringsplanen
• Vara stöd vid hantering av allmänna handlingar och utlämnandeärenden
• Utbilda och vägleda medarbetare inom ansvarsområdet
• Delta i och driva utvecklings- och digitaliseringsinitiativ
• Samverka med verksamheter, stödfunktioner och andra aktörer inom kommunenKvalifikationer
För rollen krävs följande:
• Relevant högskoleutbildning eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet och god förståelse för de regelverk och förutsättningar som styr offentlig förvaltning
• Erfarenhet av arbete med GDPR och dataskyddsfrågor
• Kunskap inom informationssäkerhet
• Kunskap om dokument- och informationshantering
• Kunskap om offentlighet och sekretess samt hantering av allmänna handlingar
• Erfarenhet av verksamhetssystem, exempelvis Vision, Ecos eller motsvarande
• God förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Har du arbetat med utveckling av digitala arbetssätt, införande av systemstöd eller initiativ som bidrar till effektivare processer är det särskilt intressant för oss. Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad och ha förmåga att skapa ordning och tydlighet i komplexa frågor. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina uppgifter, vågar ta initiativ och driver ditt arbete framåt på ett målmedvetet sätt.
Du har ett analytiskt förhållningssätt och kan identifiera behov, se samband och hitta lösningar som fungerar i verksamheten. Samtidigt har du en god kommunikativ förmåga och kan på ett pedagogiskt sätt förklara regelverk och arbetssätt för olika målgrupper.
Det är viktigt att du är samarbetsinriktad, har ett öppet förhållningssätt och kommer med förslag på förbättringar. Du ska vara lyhörd och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer. Du trivs med att ge stöd och service till verksamheten samtidigt som du har integritet och trygghet att stå upp för fattade beslut och gällande regelverk.
Vi står inför ett byte av verksamhetssystem och söker dig som har intresse för utvecklingsfrågor och vill vara med i att förbättra och utveckla arbetssätt inom ditt ansvarområde.
Meriterande kvalifikationer
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att utveckla processer, rutiner eller arbetssätt
• Utbildning inom informationsförvaltning, informationssäkerhet eller annat relevant område
• Erfarenhet av arbete med digitalisering
• Erfarenhet av att utbilda eller stödja verksamheter inom ditt ansvarsområde
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Vi tar endast emot ansökningar via Visma Recruit och inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 .
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335291". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Miljöförbundet Blekinge Väst
(org.nr 222000-1644)
294 80 SÖLVESBORG Arbetsplats
Miljöförbundet Blekinge Väst Kontakt
Förbundschef
Kaisa Sandstedt kaisa.sandstedt@miljovast.se +46456816780 Jobbnummer
10005967