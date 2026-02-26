Verksamhetsutvecklare med inriktning mot informationsarkitektur & data
2026-02-26
Vill du vara med och utveckla Karlstads framtid med information och data som grund?
Vi söker en verksamhetsutvecklare med särskilt fokus på informationsarkitektur och data.
Här får du arbeta nära våra verksamheter och hjälpa dem att förstå, strukturera och använda information på ett smartare sätt. Rollen är central i vår utvecklingsresa mot Smarta och hållbara Karlstad och i arbetet med att göra data till både en strategisk och demokratisk resurs.
Som verksamhetsutvecklare med inriktning mot informationsarkitektur och data blir du en del av Kommunledningskontorets utvecklingsfunktion och kommer tillhöra avdelningen för digital utveckling och innovation med ansvar för att leda och stödja den digitala transformationen i Karlstads kommun. Låter det spännande? Då är det kanske rollen för dig! Dina arbetsuppgifter
Du blir en brygga mellan verksamhet, strategi och teknik. Ditt uppdrag är att skapa tydliga och användbara informationsstrukturer som gör det enklare för kommunen att utveckla digitala tjänster, fatta bättre beslut och arbeta mer datadrivet.
Du arbetar tillsammans med verksamhetsutvecklare, strateger, arkitekter, utvecklare och data engineers för att skapa ett gemensamt synsätt och säkerställa att vår information används på ett genomtänkt sätt.
I rollen ingår att:
Beskriva hur information och data behöver fungera i olika utvecklingsinitiativ
Ta fram begrepps- och informationsmodeller tillsammans med verksamheten
Kartlägga verksamhetens förmågor och koppla dem till informationsflöden
Leda dialoger, workshops och samverkansmöten.
Bidra till att utveckla arbetssätt, riktlinjer och strukturer för datastyrning och datahantering.
Om dig
Vi söker dig som drivs av att skapa värde för samhället och som trivs i gränslandet mellan strategi och operativt arbete med förmåga att se helheter och leda processer där vägen framåt inte är given.
Kvalifikationer:
Har erfarenhet av verksamhetsutveckling och att arbeta med information och data i förändringsarbete.
Kan skapa struktur och tydlighet kring information, gärna genom informationsmodellering.
Är van att leda dialoger och samarbeta med olika målgrupper.
Kan förklara komplexa saker på ett enkelt och begripligt sätt.
Har relevant eftergymnasial utbildning, till exempel inom informatik eller systemvetenskap.
Meriterande:
Erfarenhet av beslutsstöd, dataanalys eller dataplattformar.
Kännedom om datastyrning och ansvar kring information.
Erfarenhet av master data eller samordning av information mellan verksamheter.
Erfarenhet från kommunal eller offentlig sektor.
Intresse för hur AI bygger på bra informationsstruktur.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Vi ser att du har god förmåga att leda dig själv och andra och har ett strukturerat arbetssätt som främjar delaktighet och framdrift. Du tycker om att skapa ordning och helhet i komplexa sammanhang. Du är en lyhörd person som är bra på att skapa samsyn, är nyfiken, analytisk och ser möjligheter i hur data kan skapa nytta.
Vill du driva digital utveckling som gör skillnad? Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Karlstads kommun
Hos oss på Kommunledningskontoret får du vara med och forma framtidens Karlstad. Vi arbetar med att leda, utveckla, styra, stödja och följa upp verksamheten i koncernen Karlstads kommun - allt för en positiv utveckling för dagens och framtidens Karlstadsbor.
Vi är cirka 300 medarbetare som tillsammans fokuserar på strategisk och hållbar utveckling i kommunkoncernen, ofta i samverkan med näringsliv och andra delar av samhället. Vårt uppdrag omfattar bland annat ekonomi, juridik, inköp, HR, kommunikation och IT. Vi är också en drivande kraft i kommunens arbete med digitalisering och innovation, där vi utvecklar smarta lösningar och nya arbetssätt som stärker både service och effektivitet.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Kommunledningskontoret Kontakt
Sandra Eriksson 054-5401201 Jobbnummer
9765197