Verksamhetsutvecklare med inriktning mot dataskydd och informationssäkerhet
Linköpings kommun / Organisationsutvecklarjobb / Linköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Linköping
2026-03-23
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Kommunledningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar med kommunövergripande strategiska frågor och ger ledning, inriktning och stöd till övriga förvaltningar, näringslivet, organisationer samt kommunens politiska ledning.
Publiceringsdatum2026-03-23
I rollen som verksamhetsutvecklare innebär en stor del av arbetet att vara informationssäkerhetssamordnare och dataskyddssamordnare. Resterande tid kommer du arbeta i olika projekt kopplat till kommunledningsförvaltningen där du kan agera som projektledare för att effektivisera, utveckla och förbättra processer.
I uppdraget som informationssäkerhetssamordnare agerar du stöd genom att leda, samordna och följa upp det operativa arbetet inom den egna förvaltningen kopplat till informationssäkerhetsrelaterade frågor. Du kommer medverka och samordna informationsklassningar, riskanalyser och identifiera förvaltningens informationsmängder samt sprida kunskap och utbilda medarbetare inom förvaltningen inom området.
I uppdraget som dataskyddssamordnare kommer du att vara ett operativt stöd för cheferna i grundläggande frågor där du fungerar som en länk mellan förvaltningen och dataskyddsombuden. Det kan röra sig om att vara behjälplig att ta fram konsekvensbedömningar, behjälplig vid PUB-avtal, bistå verksamheten vid registerutdrag samt registreringar av personuppgiftsbehandlingar i kommunens registerförteckning och vid hantering av misstänkta personuppgiftsincidenter. Du är också ett stöd vid utveckling av rutiner och arbetssätt inom området.
Din arbetsplats
Tjänsten är placerad inom Kommunledningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun med cirka 130 medarbetare. Vi arbetar med kommunövergripande strategiska frågor och ger ledning, inriktning och stöd till övriga förvaltningar, näringslivet, organisationer samt kommunens politiska ledning.
I rollen som verksamhetsutvecklare har du tillsammans med andra förvaltningsövergripande stödfunktioner (HR, ekonomi, administration, kommunikation och säkerhet) i uppdrag att stödja Kommunledningsförvaltningens chefer och medarbetare inom respektive område. Du kommer att samverka med övriga dataskyddssamordnare och informationssäkerhetssamordnare på andra förvaltningar samt med andra roller i kommunen som exempelvis objektledare, säkerhetssamordnare, jurister, och dataskyddsombud.
Arbetsplatsen är belägen i stadshuset i centrala Linköping och vi arbetar utifrån ett flexibelt arbetssätt. För tjänsten tillämpas förtroendearbetstid.
Du som söker
Vi söker dig med en akademisk utbildning inom exempelvis juridik, informationssäkerhet, samhällsvetenskap eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Har du utbildning inom projektledning ses det som meriterande.
För rollen behöver du ha erfarenhet av administrativt arbete, grundläggande kunskaper och viss erfarenhet om informationssäkerhet och dataskyddsförordning samt angränsande lagstiftning. Det är meriterande med erfarenhet av arbete inom offentlig sektor, och då gärna inom juridik eller administration. Har du erfarenhet av projektledning, offentlighets- och sekretesslagstiftning, förvaltningsrätt och kommunalrätt är det meriterande.
För rollen behöver du kunna arbeta självständigt och kunna driva dina frågor och processer framåt. Vidare kan du kommunicera lösningar på ett tydligt och pedagogiskt sätt, såväl muntligt som skriftligt. Vi ser det som en självklarhet att du kan arbeta bra med andra människor och kan relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vi ser också att du har förmåga att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid agerande och beslut. Du har förmåga att kunna anpassa dig till ändrade omständigheter och snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt när arbetet kräver det.
För tjänsten krävs mycket god förmåga i muntlig och skriftlig kommunikation på svenska då arbetet ställer höga krav på att tolka och skriva text samt att på ett tydligt och pedagogiskt sätt kunna förmedla det vidare.
I denna rekrytering använder vi oss av personlighets- och problemlösningstester som en del i vår bedömning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Kontaktperson för detta jobb
Charlotta Larsson
Biträdande förvaltningschef Kommunledningsförvaltningencharlotta.larsson@linkoping.se
Helén Abrahamsson
HR-konsulthelen.abrahamsson@linkoping.se
Ref. nr: 16836
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Jobbnummer
9814689