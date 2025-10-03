Verksamhetsutvecklare med inriktning kvalitetsledning
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret / Organisationsutvecklarjobb / Kalmar Visa alla organisationsutvecklarjobb i Kalmar
2025-10-03
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar kommun, Kommunledningskontoret i Kalmar
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontoret är även förvaltning åt integration- och arbetsmarknadsnämnden samt vatten- och miljönämnden.
Vi arbetar med ett helhetsperspektiv, nära den politiska ledningen, med målet att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Kommunledningskontoret består drygt 300 medarbetare inom 14 olika verksamheter. Kommunledningskontoret arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har flera tjänster med specialistkompetenser. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med trygghetsfrågor, föreningsliv och civilsamhälle. Vi är en förvaltning i ständig utveckling - allt för att göra Kalmar ännu lite bättre. Välkommen till oss!
Tjänsten är placerad inom verksamhetsområdet Kvalitet och hållbarhet. Verksamheten består av 11 medarbetare med olika ansvars- och uppgiftsområden; verksamhetsutveckling, ekologisk och social hållbarhet, projektledning och projektsamordning samt miljösamordning. Verksamheten leds av Kvalitets- och hållbarhetschef.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
I rollen som verksamhetsutvecklare så är din primära uppgift att samordna den övergripande målstyrningen och intern kontroll för såväl kommunkoncernen som förvaltningen kommunledningskontoret. Du kommer att stötta den årliga politiska processen med fastställande och uppföljning av målstyrning i budget, men också vara ett centralt stöd för kommunkoncernens förvaltningar, bolag och dess verksamheter i deras arbete med att etablera, implementera och följa upp nämnds- och bolagsmål som utgår från och bidrar till de övergripande målen från kommunfullmäktige. I detta arbete kommer du även att hantera förvaltningen kommunledningskontorets del av målstyrningen och interna kontroll. Du kommer också att ha rollen som systemspecialist för vårt systemstöd avseende verksamhetsplan och internkontroll, Stratsys och driva olika övergripande tvärfunktionella förbättrings- och förändringsprojekt.
Tjänsten är en visstidsanställning på ett år, med goda möjligheter till tillsvidareanställning.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant universitets- eller högskoleutbildning och dokumenterad erfarenhet av liknande arbete. För att kunna ta rollen som systemspecialist bör du ha erfarenhet av att bygga upp och administrera funktionaliteten i Stratsys. Din kompetens inom systematiskt kvalitetsarbete är avgörande. God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift är ett krav.
Meriterande är erfarenhet av kvalitetsledning enligt ISO9001:2015 och ISO14001:2015, processorienterat arbetssätt samt projekt- och förändringsledning. Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation är också meriterande.
Som person är du självgående, strukturerad och har förmågan att arbeta utifrån olika metoder. Du navigerar naturligt mellan ledningens och verksamheternas perspektiv och mellan strategiska, taktiska och operativa frågor. Du ska ha mycket god samarbetsförmåga och vara serviceinriktad för att exempelvis kunna lyssna in verksamhetens behov och fungera som kunskapsstöd. För att kunna utveckla verksamheten behöver du vara kreativ och förändringsorienterad.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281196". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
Kvalitets- och hållbarhetschef
Joachim Petersson joachim.petersson@kalmar.se 010-3520402 Jobbnummer
9538362