Verksamhetsutvecklare med inriktning kunskapsbaserad socialtjänst
2025-11-14
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

Arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare driver, stödjer och genomför du utvecklingsuppdrag i vår förändringsresa mot framtidens socialtjänst. Vi ska bli mer förebyggande, lätt tillgängliga, jämställda och kunskapsbaserade. Nu söker vi dig som vill bidra till en mer kunskapsbaserad socialtjänst!
Du kommer självständigt och med kollegor utveckla och förändra arbetssätt och metoder, genomföra olika utredningar och uppdrag, skriva rapporter och ta fram beslutsunderlag. Din inriktning innebär att delta i arbetet med att utveckla en mer kunskapsbaserad socialtjänst. Du kommer ansvara för uppdrag och vara sakkunnig i frågor som rör uppföljning, utveckling och forskning kopplat till socialtjänstens område.
I rollen ingår att bidra i tolkning och analys av resultat, systematiskt följa upp och utvärdera utvecklingsarbete och våra verksamheter. Ett av uppdragen kommer att innebära uppbyggnad av samverkan med universitet. Att vara lyhörd för verksamhetens behov, bevaka såväl forskning som förändringar i omvärlden samt sprida kunskap, planera och genomföra olika utbildningsinsatser ingår i rollen. Andra uppdrag för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten utöver din inriktning kan bli aktuellt.
Om arbetsplatsen
Du kommer att tillhöra utvecklingsenheten där våra centrala resurser för verksamhetsutveckling, systemförvaltning, nämndsadministration, säkerhet och lokalförsörjning. Hos oss får du arbeta tillsammans med kompetenta och utvecklingsinriktade kollegor - vi är cirka 20 medarbetare med olika kompetenser och inriktningar som stöttar varandra i avdelningens ansvarsområde.
Förvaltningen för arbete och välfärd ansvarar för områdena individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och sysselsättning, vuxenutbildning, integration, flyktingmottagning inklusive ensamkommande flyktingungdomar, familjerätt, stöd till personer med funktionsnedsättning och budget- och skuldrådgivning.Kvalifikationer
Vi letar efter en engagerad verksamhetsutvecklare som har:
* minst tre års högskoleutbildning inom relevant område, exempelvis socialt arbete, samhällsvetenskap eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* erfarenhet av strategiskt utvecklings- och förändringsarbete
* god kunskap om process-, projekt-, utrednings och/eller utvärderingsmetodik.
Vi tror att du har kunskap inom statistik och särskilt kvantitativ metod, erfarenhet av arbete med uppföljning (gärna individbaserad systematisk uppföljning, ISU) samt erfarenhet från en politiskt styrd verksamhet.
Som person är du lösningsfokuserad och har lätt för att skapa förtroende. Du har en god analytisk förmåga och kan driva flera parallella uppdrag. För att lyckas i rollen krävs att du är självgående, strukturerad med förmåga att planera och organisera ditt arbete mot deadlines, och prestigelös i ditt uppdrag. Rollen innebär samarbete med olika funktioner och aktörer, därför söker vi dig som har lätt för och förmåga att hålla ihop och leda samarbete. Uppdraget ställer krav på mycket goda kunskaper i svenska och kommunikativ förmåga att i tal och skrift förmedla och presentera information och material till olika målgrupper. Goda datakunskaper är en förutsättning.
Vid rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Ersättning
