Verksamhetsutvecklare med inriktning digitalisering
Transportstyrelsen - Sjö och luft / Organisationsutvecklarjobb / Norrköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Norrköping
2025-12-12
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Transportstyrelsen - Sjö och luft i Norrköping
Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön.
Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Som verksamhetsutvecklare inriktning digitalisering blir du en nyckelperson i att fånga upp behov och krav från verksamheten samt omsätta dem till förbättrade processer, systemstöd och lösningar. Du kommer att jobba i sjö- och luftfartsavdelningens produktområde som ansvarar för utveckling och förvaltning av avdelningens it-lösningar. Rollen innebär också att du samarbetar tätt med bland annat verksamheten och våra arkitekter för att säkerställa att vi utvecklar rätt saker - på rätt sätt. Vi arbetar agilt.
Avdelning Sjö- och luftfart har många spännande utvecklingsuppdrag på gång där vi kombinerar it- och verksamhetsutveckling.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-transportstyrelsen/jobba-hos-oss/
Du kommer att
- delta i verksamhetsutveckling med inriktning digitalisering inom avdelningen och identifiera samt analysera verksamhetens behov, se förbättringsområden och föreslå lösningar där it och processutveckling kombineras för ökad effektivitet
- ingå i ett eller flera tvärfunktionella team som bidrar till att utveckla vår metodik och vårt arbetssätt
- ta fram underlag för beslut och kravspecifikationer
- samarbeta tätt med verksamheten, verksamhets- och it-arkitekter
- följa upp effekter av genomförda förändringar.
Du måste ha
- relevant akademisk utbildning, exempelvis inom informatik, ekonomi, systemvetenskap eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som motsvarande
- minst 3 års erfarenhet av verksamhetsutveckling med it-stöd
- erfarenhet av verksamhetsanalys och/eller processkartläggning samt kravhantering
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du också har
- erfarenhet av att ha jobbat inom ramverk som till exempel ITIL, PM3, BABOK eller olika modellramverk för verksamhetsarkitektur
- erfarenhet av modelleringsverktyg, exempelvis Enterprise Architect
Vi vill att du
- är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter
- är kommunikativ och har lätt för att samarbeta
- är strukturerad och tar tag i de problem som uppstår och löser dem på ett organiserat sätt
- är initiativtagande och vågar utmana etablerade arbetssätt
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Norrköping. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Elisabeth Alenbrand, 010 - 4953257 elisabeth.alenbrand@transportstyrelsen.se
.
ST, Mats Anderzén och Saco-S, Carola Sander nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2025-11800. Vi behöver din ansökan senast den 6 januari 2026. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda:
Ca 2000.
Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.
Huvudkontoret ligger i Norrköping.https://www.transportstyrelsen.se/
Kort om avdelning Sjö- och luftfart
Avdelning Sjö- och luftfart bidrar till ett konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem. Det gör vi genom att hålla register, utforma regler, pröva och ge tillstånd samt utöva tillsyn. Vi verkar också i många sammanhang på den internationella arenan.
Vi finns i Norrköping, Göteborg, Malmö och Stockholm och har cirka 300 medarbetare som är organiserade i sex enheter och en stabsenhet. Ersättning
Individuell lön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TSG 2025-11800". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099) Arbetsplats
Transportstyrelsen - Sjö och luft Jobbnummer
9640698