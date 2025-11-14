Verksamhetsutvecklare med fokus på socialtjänstens barn och ungdomsvård
2025-11-14
Vi söker en utredare som ska arbeta med projekt kopplade till socialtjänstens arbete med barn och unga, med fokus på att stödja socialtjänsten i lokal verksamhetsutveckling. I dagsläget ligger tyngdpunkten på att stödja den lokala utvecklingen av det förebyggande och brottsförebyggande arbetet, men även andra områden kan bli aktuella.
Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning för socialtjänsten är myndighetens ingång för socialtjänstfrågor. Avdelningen ansvarar för att ta fram och förvalta kunskapsstöd och rekommendationer baserade på bästa tillgängliga kunskap och gällande regelverk för socialtjänsten. Vi har också i uppdrag att stödja socialtjänstens utveckling lokalt och regionalt i samverkan med andra aktörer. I avdelningens uppdrag ingår även att sprida och implementera bästa tillgängliga kunskap.Publiceringsdatum2025-11-14Om tjänsten
Enheten för kunskap om barn och unga 2 har i uppdrag att arbeta verksamhetsnära och stödjande i socialtjänstens förebyggande och brottsförebyggande arbete. Vi arbetar också med att ta fram kunskapsstöd för den sociala barn- och ungdomsvården inom till exempel våld, skadligt bruk och beroende.
Nu söker vi en utredare som, inom ramen för pågående uppdrag, ska stödja socialtjänsten i utvecklingen av det förebyggande och brottsförebyggande arbetet. I uppdraget ingår att samordna och leda olika aktörer och myndigheter samt att ta fram stöd för implementering av kunskap och arbetssätt. Du kommer att arbeta i team tillsammans med andra utredare och professioner inom myndigheten och med externa aktörer.
Vi söker dig som har
• akademisk examen som myndigheten bedömer relevant för tjänsten
• erfarenhet av att stödja och leda verksamhetsutveckling inom socialt arbete
• goda kunskaper om socialtjänstens arbete med barn och unga
• erfarenhet av att samordna olika aktörer eller myndigheter
• erfarenhet av att ta fram stöd för implementering
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har
• flerårig erfarenhet av att planera och leda utvecklingsarbete eller motsvarande på regional eller lokal nivå
• kunskap om implementering samt framgångsfaktorer för utveckling, lärande och förändring
• kunskap om eller erfarenhet av brottsförebyggande eller annat förebyggande arbete
• erfarenhet av arbete inom statlig verksamhet
• kunskap om Socialstyrelsens roll och uppdrag
Om dig
För att lyckas i uppdraget behöver du vara strukturerad, självgående och resultatinriktad, samt kunna arbeta inom givna tidsramar och periodvis under press. Du har god samarbetsförmåga och är skicklig på att skapa och upprätthålla goda relationer, både internt och externt. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper
Bra att veta
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med provanställning i sex månader. Du utgår ifrån kontoret på Västerbroplan i Stockholm, men har möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar i veckan. Under våren 2027 kommer vi flytta till nya lokaler i Solna strand. Din tjänstetitel blir utredare och din placering är på avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten, enheten för kunskap om barn och unga 2.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del i urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder inte det personliga brevet vid urvalet, därför bifogar du endast ditt CV.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Annika Öquist på annika.oquist@socialstyrelsen.se
Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Rebecka Modahed på rebecka.modahed@socialstyrelsen.se
Facklig företrädare för SACO är Isabelle Ålander isabelle.alander@socialstyrelsen.se
. Facklig företrädare för ST/OFR är Anders Nordlund anders.nordlund@socialstyrelsen.se
Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.
Har du skyddad identitet? Kontakta angiven personalspecialist ovan.
Välkommen med din ansökan senast den 30 november. Ersättning
