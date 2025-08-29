Verksamhetsutvecklare med fokus på kyrka och kultur
2025-08-29
I Sensus bejakar vi människans livslånga lust till utveckling och lärande. Människors bildning har både ett egenvärde och ett värde för samhället. Bildning är förmåga att tolka och reflektera, sätta samman kunskap till ny kunskap. Tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbetsparter skapar vi, och finns med där mötesplatser för bildning skapas och utvecklas.
Vi söker nu en samhällsengagerad och idérik verksamhetsutvecklare med fokus på kyrka och kultur i Värmland och Dalsland.
Arbetsuppgifter:
Som verksamhetsutvecklare hos oss utvecklar du folkbildningsarbetet tillsammans med Sensus samverkansparter i enlighet med Sensus och statens riktlinjer. En viktig del av ditt arbete blir att utbilda och stötta grupper och cirkelledare samt att utveckla verksamhet i samarbete med församlingar och föreningar. Du kommer att bygga och vårda relationer samt delta i både interna och externa arbetsgrupper och nätverk.
Du kommer även att hantera administrativa uppgifter såsom planering, budgetering och uppföljning av verksamheten. Utåtriktad kommunikation är en stor del av rollen, där du utöver vardagskommunikation via telefon och mail kommer att arbeta med nyhetsbrev och sociala medier, med hjälp från våra stödfunktioner. Du kommer både leda och delta i olika utvecklingsprocesser. Dessutom kommer du att ansvara för lokala projekt, från ansökan till genomförande och slutrapportering. Ditt arbete kommer att vara varierande och du planerar och prioriterar ditt arbete till stor del själv.
Du kommer att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor som har liknande arbetsuppgifter. Du blir en del av vårt team på lokalkontoret i Karlstad och kommer att samarbeta med kollegor både inom regionen och i hela Sensus. Vi har även flera nationella grupper som samlar medarbetare inom våra verksamhetsområden för stöd, inspiration och gemensam utveckling.
Vi söker dig som
• Har stort engagemang och erfarenhet av arbete med kultur inom civilsamhälle och folkbildning
• Har förmågan att arbeta både självständigt och i team
• Har erfarenhet av och förmåga att jobba med processledning i grupper och föreningar
• Har god kommunikativ förmåga och är skicklig på att skapa och underhålla relationer
• Har erfarenhet av arbete inom något av våra profilområden såsom livsfrågor, normmedvetenhet och inkludering, existentiell hållbarhet och grupprocesser
• Har förmåga att administrera, göra ekonomisk planering och uppföljning
• Är initiativtagande och målinriktad
• Har god förmåga att lära om och lära nytt och anpassa dig till nya förutsättningar
• Relevant eftergymnasial utbildning eller annan likvärdig utbildning
• Dokumenterad pedagogisk erfarenhet
• B-körkort
Meriterande
• Nätverk i Svenska kyrkan, kulturlivet samt i det civila samhället
• Erfarenhet av att planera och genomföra kulturevenemang
• Kunskap och erfarenhet av att jobba med kör och musik
• Kunskap och erfarenhet av att jobba demokrati och rättighetsfrågor
• Erfarenhet av att arbeta i projektform från idé till avslutOm tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde 19 januari eller enligt överenskommelse. Placeringsort är Karlstad. Kollektivavtal finns mellan Fremia och Unionen. Vi tillämpar målstyrd arbetstid, vilket innebär arbete kvällar och helger. I arbetet förekommer resor och övernattningar. Sensus värdesätter en blandning av förmågor och erfarenheter bland de sökande och vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Som anställd i Sensus har du förmåner såsom friskvårdsersättning, friskvårdstimme med mera.
Kontaktuppgifter
Frågor besvaras av enhetschef Kristina Hallén Flaa, kristina.hallen.flaa@sensus.se
, tel 0702-594268. Facklig representant, Unionen, är Sylvia Hansson, sylvia.hansson@sensus.se
, telefon 0704-62 48 37.
Välkommen med din ansökan!
Sista ansökningsdag är den 14 september. Urval kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden, så tveka inte att söka tjänsten om du är intresserad! Ersättning
