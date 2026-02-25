Verksamhetsutvecklare med fokus på informationshantering, Kommunkansliet
Motala kommun, Kommunkansli / Organisationsutvecklarjobb / Motala Visa alla organisationsutvecklarjobb i Motala
2026-02-25
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motala kommun, Kommunkansli i Motala
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Gemensamma ledningsförvaltningen består av verksamhetsområdena Demokrati & service, Ekonomi & upphandling, Arbetsliv & digital teknik, Strategisk samhällsplanering, Räddningstjänst & säkerhet, samt Staben.
Förvaltningen har till uppdrag att leda, stödja och samordna hela kommunorganisationen på kommunstyrelsens uppdrag. Detta görs genom att ha kundens behov i fokus samt att vi har en helhetssyn och gemensamma arbetssätt. Vi är en lärande organisation som främjar nyskapande och lärande av både omvärld och varandra.
Kommunkansliet ingår i verksamhetsområdet Demokrati & service och består av 14 medarbetare och en enhetschef. Enheten ansvarar för att stödja den politiska och administrativa ledningen samt säkerställa att kommunens styrning, beslutsprocesser och demokratiska funktioner fungerar effektivt och rättssäkert. Uppdraget omfattar bland annat ärendehantering, nämndadministration, juridiskt stöd, registratur och arkiv.
Kommunkansliet har också ett övergripande ansvar för kommunens informationshantering och informationssäkerhet. Det innebär att utveckla, samordna och följa upp strukturer, rutiner och styrdokument som säkerställer att information hanteras korrekt, tillgängligt och i enlighet med lagstiftning. Arbetet ska skydda informationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet samt bidra till transparens, effektivitet och förtroende i kommunens verksamheter.Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Vi är mitt i en spännande förändringsresa där informationshantering blir alltmer central för att möjliggöra effektiva och digitala arbetssätt. Som verksamhetsutvecklare med fokus på informationshantering arbetar du med att utveckla och förbättra kommunens arbetssätt för hur information skapas, hanteras, lagras och tillgängliggörs.
Tjänsten har har en central roll i att säkerställa att informationshanteringen är ändamålsenlig, rättssäker och anpassad till både lagkrav och verksamheternas behov. Uppdraget är både strategiskt och verksamhetsnära och innebär nära samverkan med kommunkansli, IT, kommunikation och verksamheter i hela organisationen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• utveckla och samordna arbetssätt för informationshantering
• bidra till utveckling av processer, rutiner och styrande dokument
• arbeta verksamhetsnära i samband med förändring, digitalisering och nya arbetssätt
• samverka kring informationssäkerhet och systemstöd för informationshanteringKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• relevant akademisk utbildning, exempelvis inom informationsvetenskap, arkivvetenskap, offentlig förvaltning, systemvetenskap eller annan inriktning som bedöms som relevant för anställningen
• erfarenhet av att arbeta i uppdrag eller projekt där du haft ansvar för att driva utvecklingsarbete kopplat till digitalisering, från behovsanalys till genomförande och leverans
• erfarenhet av analys, kravarbete samt process- eller informationskartläggning i utvecklingsinitiativ
• förståelse för hur IT-system kan användas för att stödja verksamheten, öka kvalitet och effektivisera arbetssätt
Meriterande
• erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning
• kunskap om lagstiftning som rör offentlighet, sekretess och arkiv
Du är analytisk, strukturerad och pedagogisk och har förmåga att göra det komplexa begripligt. Du har lätt för att samarbeta och trivs med att arbeta tillsammans med kollegor från många olika yrkesroller. Du är kommunikativ och trygg i att hålla presentationer och leda möten, och du kan omsätta regelverk och krav till praktiska och fungerande lösningar i vardagen.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut. Intervjuer sker löpande.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304361". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
(org.nr 212000-2817) Arbetsplats
Motala kommun, Kommunkansli Kontakt
Kommunikationschef
Sofia Löf sofia.lof@motala.se 0141-225074 Jobbnummer
9761792