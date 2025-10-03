Verksamhetsutvecklare med fokus på implementering av nya socialtjänstlagen
Välkommen till Herrljunga! Med ett strategiskt läge i Västra Götaland och närhet till större städer kan du enkelt pendla och ta del av storstadens utbud, samtidigt som du behåller småstadens charm och gemenskap. Med naturen nära till hands finns det dessutom gott om möjligheter till friluftsliv och rekreation.
Hos oss får du chansen att arbeta i en stimulerande miljö där ditt arbete verkligen gör skillnad. Vi sätter människan i centrum och strävar efter att varje medarbetare ska känna sig välkommen och sedd.
Vill du vara med och forma framtidens Herrljunga? Bli en del av oss för att göra vår kommun till den bästa platsen att bo, leva och arbeta på. Tillsammans bygger vi ett Herrljunga med växtkraft!
I Herrljunga socialförvaltning arbetar 18 chefer, 5 stabsmedarbetare och 350 medarbetare. I förvaltningen arbetar dessutom ungefär 250 vikarier i någon form. Vi är en förvaltningsledning med högt driv och vilja att utveckla.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Vill du spela en nyckelroll i Herrljunga kommuns omställning till en mer tillgänglig, förebyggande och hållbar socialtjänst?
Nu söker vi en engagerad och strategisk verksamhetsutvecklare som vill leda implementeringen av den nya socialtjänstlagen.
Om uppdraget
Under hösten 2024 och våren 2025 har vi arbetat fram en nuläges- och behovsanalys som nu ligger till grund för den fortsatta omställningen. Utifrån detta material har en implementeringsplan tagits fram och nu söker vi dig som kan ta arbetet vidare från plan till praktik.
I din roll kommer du att samordna och driva det lokala förändringsarbetet kopplat till lagens intentioner om en mer förebyggande, kunskapsbaserad och individanpassad socialtjänst.
Tjänsten är initialt fokuserad på vår Individ- och familjeomsorg och då med speciellt fokus på verksamhetsområde barn och familj, men har ett övergripande ansvar inom hela socialförvaltningen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
* Planera, leda och följa upp det lokala implementeringsarbetet kopplat till nya socialtjänstlagen
* Omsätta analys- och planeringsunderlag till konkret förändringsarbete
* Vara metodstöd i utvecklings- och processarbeten inom socialtjänstens verksamhetsområden
* Samverka nära med chefer, stabsfunktioner och verksamhetsledning
* Ansvara för planering och genomförande av utbildningsinsatser och kompetensutveckling
* Företräda socialförvaltningen i interna och externa forum
* Initiera och utveckla samverkan med andra aktörer, både internt och externt
* Inventera behov och föreslå digitala lösningar som stödjer omställningen
* Bedriva omvärldsbevakning och delta i relevanta nätverk
Organisatorisk placering
Tjänsten är placerad under stabschef inom socialförvaltningen och ingår i förvaltningsledningsgruppen. Du kommer att arbeta nära vår socialt ansvariga socionom samt verksamhetsledningen för Individ och stöd.KvalifikationerKvalifikationer
* Högskoleutbildning inom socialt arbete, samhällsvetenskap, statsvetenskap eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig
* Erfarenhet av att leda utvecklings- eller förändringsarbete
* Erfarenhet av process- och projektarbete
Meriterande:
* Erfarenhet från välfärdsområdet, gärna inom offentlig sektor
* Erfarenhet av implementering där flera aktörer samverkat
* Förståelse för socialtjänstens regelverk och uppdragDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är nyfiken, självgående och lösningsfokuserad. Du har ett strategiskt tänk och är trygg i att leda och samordna samtidigt som du har ett lyhört och inkluderande förhållningssätt. Du skapar engagemang, bygger förtroende och är van att anpassa din kommunikation efter målgruppen.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och motivation för uppdraget.
B-körkort och Bank-ID krävs.
Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst i Herrljunga kommun? Då ser vi fram emot att höra från dig!
ÖVRIGT
I Herrljunga kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Om heltidsuppdrag saknas kan det innebära att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Herrljunga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som säljare:
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
