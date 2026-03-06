Verksamhetsutvecklare med fokus på hållbarhet till Roxtec
Experis AB / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2026-03-06
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Karlskrona
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige
Verksamhetsutvecklare med fokus på hållbarhet till Roxtec
Vill du vara med och utveckla en global verksamhet där ett starkt fokus på hållbarhetsutveckling och affärsnytta går hand i hand? Roxtec söker en affärsdriven verksamhetsutvecklare som driver hållbarhetsinitiativ i nära samarbete med organisationen. Rollen är både strategisk och operativ och ger dig möjlighet att omsätta strategiska ambitioner till praktiskt genomförande i verksamheten.
Tjänsten är ett konsultuppdrag via Jefferson Wells med möjlighet till anställning hos Roxtec efter sex månader. Det här är en unik möjlighet för dig som vill kombinera verksamhetsutveckling, projektledning, analys och hållbarhet - och som trivs i en roll med många kontaktytor och stort mandat.
Om rollen
Som verksamhetsutvecklare med fokus på hållbarhet arbetar du brett tillsammans med flera funktioner i organisationen, såsom inköp, produktutveckling, produktion och kundstöd. Du driver och stöttar hållbarhetsrelaterade utvecklingsinitiativ genom att skapa struktur, utveckla processer och omsätta mål och ambitioner till konkreta förbättringar i vardagen.
Arbetet är varierat och du kommer att ha vissa definierade ansvarsområden över tid, samtidigt som du får möjlighet att bredda din kompetens inom både hållbarhet och affärsanalys.
Tjänsten är placerad i Karlskrona, med möjlighet till hemarbete någon dag i veckan.
Din vardag
I rollen arbetar du brett i organisationen med fokus på att driva hållbarhetsrelaterade utvecklingsinitiativ.
Du stöttar bland annat inköpsfunktionen genom att utveckla leverantörers hållbarhetsarbete, genomföra klimatstyrda inköpsanalyser samt bidra till uppbyggnaden av leverantörskrav och AI-stöd.
Mot produktutveckling arbetar du med hållbar produktinnovation och vidareutvecklar arbetet med livscykelanalyser. Inom produktion fokuserar du på cirkularitet genom att utveckla återvinningspartnerskap och identifiera möjligheter att använda svinn som resurs.
Du bidrar även i arbete kopplat till kunder och strategi genom att förbereda data inför hållbarhetsrapportering, effektivisera datahantering med stöd av AI samt ta fram hållbarhetsanalyser och delta i strategi- och scenarioutveckling.
Vem söker vi?
Vi tror att du har:
Erfarenhet av verksamhetsutveckling, projektledning eller liknande roller.
God analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt.
Intresse eller erfarenhet inom hållbarhetsfrågor, gärna kopplat till industri, processer eller data.
Förmåga att skapa relationer, facilitera workshops och driva initiativ framåt.
Mycket goda kunskaper i svenska (krav) och engelska.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av hållbarhetsdata, rapportering eller LCA.
Erfarenhet av att arbeta i en global organisation.
Intresse för AI-stöd i verksamhetsutveckling.
Om Roxtec & Jefferson Wells
Roxtec är världsledande inom kabel- och rörgenomföringslösningar och har ett tydligt fokus på hållbarhetsutveckling, innovation och kvalitet. Genom Jefferson Wells får du en trygg anställning, dedikerat stöd av konsultchef och möjlighet till karriärutveckling i ett av Nordens mest välrenommerade konsultbolag.
För denna tjänst krävs även att du genomgår en godkänd bakgrundskontroll samt drog- och alkoholtest.Publiceringsdatum2026-03-06Så ansöker du
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Rombvägen 2 (visa karta
)
371 65 LYCKEBY Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Charlotte Johansson Charlotte.Johansson1@manpower.se Jobbnummer
9783105