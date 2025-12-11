Verksamhetsutvecklare med fokus på föreningslivet
2025-12-11
Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Våra målområden är bildning, kultur, rättighetsbaserat arbete, hållbarhet, livsfrågor och relationer. Sensus identitet är vårt styrdokument. Det hittar du här.
Hos oss får du arbeta i en utvecklande miljö där det vardagliga lärandet får stort utrymme. Vi hjälps åt, lär av varandra och vi har ett stort hjärta för folkbildning.
Till Sensus region Norrland söker vi nu en idérik och engagerad verksamhetsutvecklare. Sensus studieförbund har ca 250 medarbetare och verkar över hela landet. Sensus Norrland har kontor i Piteå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall och Östersund.
Vad kommer du att göra som verksamhetsutvecklare hos oss?
Du kommer att arbeta nära medarbetare och ideella i föreningar och fristående grupper för att skapa och utveckla studiecirklar och kulturarrangemang. Det kan exempelvis handla om att stötta bokcirklar, samtalsgrupper, dansföreningar, språkgrupper eller friluftsorganisationer. Din roll är att bidra med nya initiativ och idéer, samt stötta i planering och uppföljning av verksamheten.
Eftersom folkbildningen får offentliga bidrag är det viktigt att varje verksamhet uppfyller gällande regler och villkor. Du kommer därför dagligen att stötta studiecirkelledare och föreningar i arbetet med dokumentation.
Du har en kontorsplats tillsammans med kollegor i Örnsköldsvik, men reser ofta för att möta ledare, deltagare och kollegor på andra orter. Du har även många digitala möten och samarbeten på distans.
Du är en del av Sensus helhet och ingår i interna sammanhang. Vi har ett stort fokus på lärande i vardagen och du deltar på, och kanske håller i, digitala lärtillfällen för att vi ska lära av varandra och utbyta erfarenheter. Du kommer även att ges möjlighet att fortbilda dig inom ämnen och koncept som Sensus arbetar med.
Dina arbetsuppgifter är i huvudsak att:
• Utveckla studiecirklar och kulturverksamhet tillsammans med föreningar och fristående grupper.
• Stötta studiecirkelledare i deras uppdrag och vara ett aktivt bollplank för verksamheten.
• Hålla ledarutbildningar, arbeta med föreningsutveckling och vara ett stöd i grupprocesser.
• Dokumentera, analysera och följa upp verksamhet enligt folkbildningens regelverk.
Vad behöver du kunna?
Du kommer att möta en stor bredd av människor, intressen och sammanhang i din arbetsvardag. Sensus verkar bland annat inom rättighetsfrågor och existentiell hållbarhet. För att trivas hos oss krävs därför flexibilitet, kulturell medvetenhet och ett genuint intresse för att skapa trygga mötesplatser. Du värdesätter olikheter och förstår vikten av att möta alla sammanhang med nyfikenhet, respekt och omsorg.
Du kommer att samarbeta med både större och mindre föreningar, och bör därför ha erfarenhet av föreningsutveckling och styrelsearbete - gärna med egna engagemang inom civilsamhället. Det är en fördel om du har vana av att hålla utbildningar och leda processer.
Ditt arbetsområde sträcker sig främst över Västernorrland och Västerbottens län. Du behöver därför regelbundet resa för att möta kollegor och samverkansparter, både i närområdet och i övriga landet. Det är viktigt att du har körkort för personbil och kan resa, även med övernattningar.
Du behöver vara bekväm med digitala verktyg och digitala möten, både för att kunna möta kollegor och samverkansparter i digitala rum och för att hantera administration och uppföljning i våra system.
Som verksamhetsutvecklare ansvarar du också för en mindre verksamhetsbudget och bör vara trygg i att planera och följa upp verksamhetens kostnader och hantera verksamhetsnära administration.
För att trivas i rollen tror vi även att du är:
• Relationsskapande och lyhörd, då vår verksamhet bygger på samarbete med andra.
• Självgående och strukturerad i en föränderlig arbetsvardag över ett stort geografiskt område.
• Flexibel och anpassningsbar, med förmåga att se möjligheter i förändringar.
• Initiativtagande och idérik, med förmåga att sätta igång aktiviteter och söka nya möjligheter.Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns mellan Fremia, Unionen och Akademikerförbunden. Vi tillämpar målstyrd arbetstid. Placeringsort blir i första hand Örnsköldsvik, men för rätt person finns även möjlighet till placering i Umeå. Resor ingår i tjänsten.
Som anställd i Sensus har du möjlighet att arbeta hemifrån till viss del, du har även andra förmåner såsom friskvårdsersättning, friskvårdstimme mm.Kontakt
Torbjörn Ringdahl, regionchef Sensus Norrland, torbjorn.ringdahl@sensus.se
Noomie Wennstig, verksamhetsutvecklare och facklig kontaktperson Unionen, noomie.wennstig@sensus.se
Vänligen notera att vi har en del ledigheter under jul och nyårsveckan. Svar kan därför dröja något under den perioden, men vi återkommer så snart vi kan.
Du lämnar din ansökan via länken på vår hemsida. Sensus tillämpar kompetensbaserad rekrytering och du kommer att få ett antal frågor att besvara i samband med ansökan.
Sista ansökningsdag är den 6 januari 2026.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
