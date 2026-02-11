Verksamhetsutvecklare med fokus på förändringsarbete till NFC i Linköping
Polismyndigheten, Polisregion Öst / Organisationsutvecklarjobb / Linköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Linköping
2026-02-11
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Gruppen som arbetar med övergripande processfrågor behöver nu förstärkas av en erfaren verksamhetsutvecklare med stor erfarenhet av förändringsarbete. Som verksamhetsutvecklare kommer du att arbeta i och forma uppdrag, genomföra dem tillsammans med verksamhetsexperter och leda förändringsarbetet.
Ditt huvudsakliga uppdrag är att utveckla och koordinera olika uppdrag samt stödja verksamhetsutvecklingen inom Polismyndighetens forensiska process. Detta kräver förmåga att ta ett stort ansvar för att självständigt och i grupp driva olika typer av uppdrag och utvecklingsinitiativ, inom NFC, och tillsammans med polisregioner och andra avdelningar. I takt med förändringar såväl inom myndigheten som utanför, bidrar du till att identifiera och analysera frågor av strategisk betydelse för en väl fungerande forensisk verksamhet, inklusive vilka strukturer som behöver utvecklas för att stödja detta inom det juridiska området.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att:
• Leda och delta i uppdrag och utvecklingsinitiativ.
• Driva förändringsuppdrag eller inrättande av nya funktioner framåt.
• Ta huvudansvar för olika uppdrag som verksamhetsutvecklare.
• Samverka med medarbetare och chefer på olika nivåer såväl inom NFC som Polismyndigheten i stort.Kvalifikationer
• Godkänd och avslutad akademisk examen på lägst kandidatnivå som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling.
• Erfarenhet av att ha lett förändringsarbete
• Erfarenhet av samverkan i organisationer.
• Erfarenhet av att ta fram underlag och beredning.
• Erfarenhet av att hantera stora informationsmängder.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av att delta i eller leda förändringsarbete i offentlig sektor.
• Erfarenhet av arbete med säkerhetsklassad information.
• Erfarenhet av handläggning på statlig myndighet som arbetsgivaren bedömer relevant. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som tar egna initiativ till att driva dina arbetsuppgifter framåt, också med förmågan att hantera förutsättningar som snabbt kan förändras utifrån behov för verksamheten. Du är självgående, strukturerad och kvalitetsmedveten i ditt arbete. Då rollen innebär många kontaktytor ser vi det som en självklarhet att du har ett förtroendeingivande bemötande och har god förmåga att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål. Du har en fallenhet för att nätverka och ser betydelsen av att skapa kontakter såväl inom avdelningen som inom myndigheten. För att bli framgångsrik i rollen ser du helheter och tar hänsyn till det större perspektivet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Linköping
Arbetstid: Flexibel arbetstid. Möjlighet att jobba hemifrån två dagar i veckan förutsatt att verksamheten tillåter
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Verksamhetsutvecklare
Enligt gällande lagstiftning kräver anställningen att blivande anställd lämnar ett DNA-prov för registrering i myndighetens elimineringsdatabas
Intervjuer kommer hållas 5 och 10 mars.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
