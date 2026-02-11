Verksamhetsutvecklare med fokus på digital utveckling
Osby kommun, Arbete & Välfärd / Datajobb / Osby Visa alla datajobb i Osby
2026-02-11
, Östra Göinge
, Älmhult
, Markaryd
, Hässleholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Osby kommun, Arbete & Välfärd i Osby
Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra.Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Socialtjänsten står inför en omfattande digital transformation. Kraven på tillgänglighet, effektivitet och rättssäkerhet ökar både från lagstiftaren och från invånare. Därför söker vi nu en verksamhetsutvecklare med fokus på digitalisering och välfärdsteknik som vill ta en nyckelroll i socialtjänstens digitala omställning. Hos oss får du möjlighet att påverka på riktigt från strategiska vägval till konkret genomförande i en samhällsviktig verksamhet där digital utveckling gör skillnad för både invånare och medarbetare.
Som verksamhetsutvecklare med fokus på digitalisering arbetar du både strategiskt och operativt med att utveckla, driva och följa upp den digitala omställningen inom Hälsa och omsorgsförvaltningen samt Arbete och välfärdsförvaltningen. Du leder och samordnar initiativ inom digitalisering och fungerar som en brygga mellan verksamhet, teknik och ledning.
Du omsätter verksamhetens behov till användarvänliga, rättssäkra och lagstadgade digitala lösningar och vågar utmana befintliga arbetssätt för att skapa bättre resultat.
Som verksamhetsutvecklare med fokus på digitalisering blir du en nyckelperson i denna förändring. Du kommer bland annat att:
* driva utvecklingsinitiativ från behov och planering till genomförande och uppföljning i samverkan med medarbetare i förvaltningarna
* kartlägga och analysera verksamheternas behov genom workshops, intervjuer och processanalyser
* säkerställa att digitala lösningar stärker verksamhetsmål, kostnadseffektivitet, rättssäkerhet och kvalitet för individen
* omvärldsbevaka
Detta är en roll för dig som vill bidra till en modern, datadriven och hållbar socialtjänst samt vård och omsorg och som brinner för att omsätta teknikens möjligheter till verklig nytta.
Tjänsten är organisatoriskt placerad inom Hälsa och omsorgsförvaltningen, där du ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Du ansvarar dock även för motsvarande arbete inom Arbete och välfärdsförvaltningen. Du samverkar tätt med chefer, medarbetare och systemförvaltare. För att säkerställa helhet och samordning i digitaliseringsarbetet kommer du även samverka med kommunens centrala utvecklings- och digitaliseringsenhet, informationssäkerhetssamordnaren och det kommunala IT-bolaget Unikom.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom IT, digitalisering eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska även ha god kunskap om digitaliseringens möjligheter och utmaningar i välfärdsverksamhet samt ha en god förmåga att kommunicera med både tekniska och verksamhetsnära aktörer.
Erfarenhet av att leda projekt, facilitera workshops, utbildningar eller utvecklingsgrupper inom offentlig sektor är meriterande. Likaså om du har erfarenhet och kunskap om socialtjänstens uppdrag och regelverk samt övergripande kunskap om sekretess och informationssäkerhet.
Vidare ser vi att du är driven, strukturerad och lösningsorienterad, med förmåga att ta initiativ och driva frågor framåt. Du har ett analytiskt tänk och en pedagogisk förmåga som gör att du kan förklara komplexa samband på ett tydligt och engagerande sätt.
Du ser digitalisering som ett medel för verksamhetsnytta, förbättrade arbetssätt och bättre resultat för individen.
I rollen har du många kontakter internt och externt och det är viktigt att du är lyhörd. Att du har förmåga att hantera skiftande behov och förutsättningar samt en god samarbetsförmåga och ser samarbete som en viktig del i arbetet.
I din ansökan vill vi att du beskriver hur du har arbetat med digital transformation och verksamhetsutveckling, samt vilka konkreta resultat ditt arbete har lett till.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För tjänsten krävs B-körkort.
ÖVRIGT
Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.
Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Osby kommun
(org.nr 212000-0902) Arbetsplats
Osby kommun, Arbete & Välfärd Kontakt
Förvaltningschef Arbete & välfärd
Emma Frostensson emma.frostensson@osby.se Jobbnummer
9736420