Verksamhetsutvecklare med erfarenhet som projektledare
2025-09-12
Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i staden och skapar förutsättningar för en god service till göteborgarna. Vi har en central roll i stadens digitalisering och automatisering och våra kunder är Göteborgs alla förvaltningar och bolag.
Vi är drygt 700 medarbetare som arbetar i centrala Göteborg. Hoppas du vill bli en av oss!
Mer information: http://www.goteborg.se/intraservice
Inom Intraservice verksamhetsområde ekonomi levererar vi kommungemensamma tjänster till alla stadens bolag och förvaltningar och jobbar med att stötta stadens ekonomer för att underlätta deras vardag. Göteborgs Stad har ett framtida övergripande mål om att uppnå en effektiv, standardiserad och automatiserad ekonomihantering med kvalitetssäkrade och användaranpassade utdata. Med digitalisering som möjliggörare är vi mitt uppe i en utvecklingsresa där befintliga system ses över och nya lösningar planeras just nu pågår till exempel en större upphandling av ett nytt ekonomisystem.
Parallellt med detta står vi inför ett annat större initiativ: att genomföra en förstudie, upphandling och implementering av ett nytt systemstöd för budget, prognos och analys. Det är ett viktigt strategiskt projekt där du som verksamhetsutvecklare kan få en nyckelroll från att forma riktningen till att omsätta behov i konkreta lösningar.
Som verksamhetsutvecklare hos oss leder och driver du självständigt utvecklingsarbete inom vårt verksamhetsområde på operativ, taktisk och strategisk nivå. Ofta har olika systemstöd en nyckelroll i form av utveckling av befintliga tekniska lösningar, införande av nya lösningar eller upphandlingar. Arbetet sker både i projektform, genom utredningar och mindre uppdrag, där du ansvarar för uppstart, genomförande och avslut.
I arbetet samarbetar du ofta med kundrepresentanter samt andra kompetenser inom Göteborgs stad såsom exempelvis systemförvaltare, informationssäkerhetsspecialister och upphandlingsspecialister där du behöver känna dig trygg i att föra dialog på olika organisatoriska nivåer. I arbetet ingår även att dokumentera arbetet samt att leda och genomföra olika möten och workshops. Eftersom verksamhetens behov och förutsättningar kan förändras under året, kommer du att behöva anpassa arbetet därefter. Arbetet förutsätter en analytisk förmåga, där det gäller att kunna identifiera kärnan i problemställningar, se samband och dra slutsatser.
Du kommer att tillhöra ett team med andra verksamhetsutvecklare, vars uppdrag är att utveckla Intraservices tjänsteleveranser och stadens processer. Ni arbetar tillsammans och nära våra kunder, det vill säga verksamheterna i staden. Inom teamet kan du vara trygg med att ni hjälps åt och kan växeldra i vissa delar, få hjälp att se nya synvinklar samt bolla idéer och tankar. Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleutbildning inom ekonomi, eller annan likvärdig utbildning som vi bedömer relevant. Du har flera års erfarenhet av att arbeta som projektledare för större projekt, med verksamhetsutveckling och förändringsledning.
Det är meriterande om du har:
• arbetat med kvalificerat ekonomiarbete under en längre tid.
• erfarenhet av att arbeta med upphandling av systemstöd
• arbetat med införande av systemstöd
ÖVRIGT
Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer, där du är med och bidrar till samhällsnytta för stadens verksamheter och i förlängningen för medborgarna. Vi arbetar både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat, erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Hos oss får du flera friskvårdsförmåner såväl som andra förmåner. Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare!
Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig.
