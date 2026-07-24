Verksamhetsutvecklare med ansvar för kundmötet
Transportstyrelsen / Organisationsutvecklarjobb / Norrköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Norrköping
2026-07-24
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Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.
Om jobbet
Vi söker nu en strategisk verksamhetsutvecklare med fokus på att utveckla och stärka vårt gemensamma kundmöte. Här ingår ett ansvar för helheten – från analys och målbild till implementering och uppföljning. I rollen som verksamhetsutvecklare kommer du kartlägga kundbehov, kundresor och flöden samtidentifiera hinder och förbättringsområden. Du kommer också driva förändrings- och förbättringsinitiativ för att säkerställa att nya arbetssätt förankras hos medarbetare och chefer.
Rollen finns på enhet Kund och kommunikation, som är en del av avdelningen Gemensamma funktioner. På enheten arbetar ca 20 personer, däribland kommunikatörer, språkvårdare, grafiker och användbarhetsexperter. Här finns även två strategiska verksamhetsutvecklare med fokus på kundmötet.
Vi söker dig som vill spela en nyckelroll i att bygga upp och förvalta myndighetens kundmöte, så att det möter både dagens och morgondagens behov!
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
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Du kommer att
utveckla och implementera myndighetens gemensamma kundmöte, med fokus på att det ska vara enhetligt, effektivt och kunddrivet
designa och införa strukturer, processer och arbetssätt som skapar ett sammanhållet och kunddrivet arbetssätt
ta fram underlag för strategiska beslut och mäta effekterna av genomförda förändringar med hjälp av nyckeltal
samverka med olika avdelningar och enheter för att säkerställa en helhetsbild och en gemensam riktning.
Du måste ha
akademisk examen om minst 180 hp (120p) inom ett för tjänsten relevant område eller annan eftergymnasial utbildning som Transportstyrelsen bedömer likvärdig
flerårig erfarenhet av att driva strategisk verksamhetsutveckling, med inriktning mot kundmöten och service
mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du också har
erfarenhet av att arbeta inom offentlig förvaltning eller myndighetskontext
besitter kunskaper och praktisk erfarenhet inom tjänstedesign
besitter kunskaper och praktisk erfarenhet inom förändringsledning
vana av att omsätta visioner till konkreta, mätbara handlingsplaner och strategiska mål.
Vi vill att du
besitter stark analytisk förmåga och vana att arbeta med data för att driva förändring
är drivande, strukturerad och lösningsorienterad, med förmåga att hantera flera projekt parallellt
har ett inlyssnande och relationellt förhållningssätt, med förmåga att skapa förtroende och samverka med olika intressenter
kan kommunicera tydligt och anpassa ditt budskap till olika målgrupper, både skriftligt och muntligt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Norrköping. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning det är möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Charlotte Hulterstam per mejl charlotte.hulterstam@transportstyrelsen.se
. Frågor kommer att besvaras under v.33. ST, Mikaela Schmidt och Saco-S, Anneli Eriksson nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-3587. Vi behöver din ansökan senast den17 augusti 2026. Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Välkommen att bli vår nya kollega!
Kort om Transportstyrelsen
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.
Läs mer om Transportstyrelsen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transportstyrelsen
(org.nr 202100-6099), https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Transportstyrelsen (visa karta
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601 73 NORRKÖPING Jobbnummer
10010468