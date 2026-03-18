Verksamhetsutvecklare lön & hr till Stadshuset
2026-03-18
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, trygghet och hållbarhet samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Brinner du för strukturer, processer och effektivisering - och har erfarenhet av lönearbete och att effektivisera leveranser, arbetssätt och samverkan mellan verksamhet och system i komplexa organisationer? Nu söker hr-avdelningen en verksamhetsutvecklare med särskilt fokus på våra löne- och HR-processer. Här får du en nyckelroll i att säkerställa att våra arbetssätt är moderna, digitala, kvalitetssäkrade och användarvänliga för både medarbetare och chefer. Välkommen med din ansökan redan idag!
Löneenheten står inför en spännande framtid när Uppsala kommun upphandlar lönesystem och inför schema/bemanningssystem under 2026. Vi söker nu verksamhetsutvecklare som vill vara med på vår utvecklingsresa med fortsatt fokus på utveckling och digitalisering av lön- och hr-processerna.
Löneenheten ingår i hr-avdelningen som tillhör Kommunledningskontoret och du kommer att få 30 serviceinriktade kollegor som tillsammans bidrar till att vi betalar ut rätt lön till Uppsala kommuns 20.000 medarbetare varje månad.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare kommer du bland annat att:
• Driva och samordna utvecklingen av processer och systemstöd kopplade till löneområdet och medarbetarlivscykeln - från anställning och förändringar till löneutbetalning, rapportering, arkivering och pension
• Ta fram kravunderlag och bidra till prioritering, införande och vidareutveckling av lönesystem och angränsande HR-system i nära samarbete med verksamhet och systemförvaltning
• Projektleda eller delta i projekt, arbetsmöten och workshops för att utveckla arbetssätt, digitala flöden och systemstöd inom HR- och ersättningsområdet
• Identifiera, analysera och prioritera förbättringsområden ur verksamhets-, användar- och systemperspektiv, med fokus på kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet
• Säkerställa att rutiner, instruktioner och stödmaterial är aktuella, tydliga och stödjer chefer och medarbetare i lönerelaterade processer
• Följa upp effekter och kvalitet i processerna samt synliggöra effektiviseringspotential utifrån data, volymer och resultat
• Säkerställa tydlig dokumentation samt strukturerad överlämning till berörd verksamhet och förvaltning vid införande av förändringar
Rollen innebär nära samarbete med andra verksamhetsutvecklare inom hela organisationen.Publiceringsdatum2026-03-18Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen inom löneområdet från YH/KY-utbildning. Arbetet kräver att du har minst 5 års erfarenhet av verksamhetsutveckling, inom hr-, lön-, digitalisering eller liknande processintensivt område. Vi ser också att du har minst fem års erfarenhet av operativt lönearbete samt minst fem års erfarenhet av arbete i komplexa organisationer med fler än 10.000 anställda. Erfarenhet av att leda workshops, projekt eller utvecklingsinitiativ och dokumenterad erfarenhet av att skriva processer, rutiner och styrdokument är också krav för tjänsten. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Har du flerårig erfarenhet av kommunal eller annan offentlig verksamhet och erfarenhet av digitalisering, systembyten eller arbete med lönesystem, schema-/bemanning, pensions och förmånsprocesser eller digitala arkiv ses det som meriterande.
Som person kan du fatta beslut och agera utifrån vad du själv tycker och tror på, även om andra tycker annorlunda. Vidare samarbetar och relaterar du till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Jobbet passar dig som är analytisk och bra på att se sammanhang och lösa komplexa frågor och problem. Du har mycket god förmåga att arbeta strukturerat och analysera komplexa flöden. Vi ser även att du är utvecklingsorienterad, driver och implementerar förändring. Dessutom har du förmåga att samarbeta och kommunicera tydligt med både verksamhet, systemförvaltning och it och andra intressenter.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Olle Bergström, områdeschef, 018-727 32 66.
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR/Saco, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34Akavia/Saco, Runa Wendle, 018-727 1759Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 23 02.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSN-2026-01067".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-3005)
Uppsala kommun, HR
Områdeschef
Olle Bergström 018-727 32 66
9806095