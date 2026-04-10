Verksamhetsutvecklare lokaler till Vård- och äldreförvaltningen
Borås kommun / Organisationsutvecklarjobb / Borås Visa alla organisationsutvecklarjobb i Borås
2026-04-10
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås Publiceringsdatum2026-04-10Så ansöker du
Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan!
Din ansökan ha inkommit senast 30/4, intervjuer planeras ske under maj månad.
Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag. Förvaltningen består av drygt 2 600 medarbetare, varav 90-talet chefer, och ansvarar för en budget om 1,7 miljarder. Tillsammans utgör vi ett meningsfullt arbete med fokus på dem 4 500 brukare/patienter som vi är till för. Genom ett gott samarbete med ständiga förbättringar främjar vi också en god arbetsmiljö för medarbetarna.
Viktiga ledstjärnor i vårt arbete är professionalism, lärande och engagemang.
Om verksamheten
Vård- och äldreförvaltningen står inför omfattande förändringar kopplade till den växande gruppen av äldre befolkningen. Prognoser visar att behovet av vård- och omsorgsboenden i staden kommer att öka med drygt 200 platser inom de kommande tio åren.
För att möta denna utveckling krävs ett strategiskt och långsiktigt arbete med förvaltningens lokaler. Det handlar både om att utveckla och tillskapa nya boenden samt att successivt avveckla verksamheter som inte uppfyller krav på fysisk tillgänglighet, funktionalitet, arbetsmiljö och ekonomisk hållbarhet.
Arbetet sker i nära samverkan med Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) och andra berörda aktörer, där dialog och samordning är centrala delar för att säkerställa effektiva och hållbara lokallösningar över tid.
Vi söker nu dig som vill vara med och bidra i detta arbete. I rollen kommer du att arbeta med ett brett lokalperspektiv där planering, utveckling och anpassning av lokaler står i fokus. Du bidrar till att säkerställa att lokalerna stödjer verksamhetens behov, främjar en god och trygg boendemiljö för hyresgäster vid åldersrelaterade förändringar och kognitiv svikt, samt skapar förutsättningar för en hållbar och effektiv arbetsmiljö för våra medarbetare.
Tjänsten är placerad på förvaltningens ekonomifunktion, där det idag finns en verksamhetsutvecklare som arbetar med förvaltningens lokalsamordning. Ni kommer tillsammans bilda ett team som aktivt jobbar med utveckling av lokaler, såväl med separata ansvarsområden som gemensam utveckling. Vi erbjuder dig ett spännande, meningsfullt och utmanande uppdrag samt goda möjligheter till personlig utveckling. Tjänsten utgår från Ramnåsgatan i Borås med närhet både till centrum och det natursköna parkområdet vid Ramnasjön samt station med buss- och tågförbindelser. Vi erbjuder flera förmåner som flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag, kompetensutveckling och möjlighet till semesterväxling.Dina arbetsuppgifter
I rollen som verksamhetsutvecklare utgör du ett kvalificerat stöd till chefer och verksamheter i frågor som rör förändringar i förvaltningens lokalbestånd. Du representerar förvaltningen i kontakter med bland annat lokalförsörjningsförvaltningen, fastighetsförvaltare, entreprenörer samt brukare, anhöriga och medarbetare.
Arbetet innefattar projekt- och processledning i samband med nybyggnationer, inflyttningar och utflyttningar. Du arbetar både strategiskt och operativt med bland annat ärendehantering, dokumentation, rapportframtagning samt utrednings- och analysarbete.
Du ansvarar för omvärldsbevakning och nätverkande för att bidra till utvecklingen av verksamhetens lokalbestånd. I rollen ingår även att ta fram väl underbyggda beslutsunderlag inför beslut i ledning och politiska forum.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av arbete i ledande ställning är meriterande, liksom erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och arbete inom vård- och omsorgsboenden.
Du har god kunskap om hur vård- och omsorgsboenden bedrivs och förstår verksamhetens förutsättningar ur brukares, anhörigas och medarbetares perspektiv. Du har erfarenhet av utrednings- och analysarbete samt strategiskt utvecklingsarbete. Kunskap inom projekt- och processledning är meriterande, liksom erfarenhet från offentlig förvaltning.
Du har god förståelse för hur lagar, avtal och regelverk påverkar verksamheten.Dina personliga egenskaper
Du är en ansvarstagande, analytisk och lösningsorienterad person som tar egna initiativ och driver ditt arbete framåt. Du arbetar strukturerat och har god förmåga att planera, organisera och prioritera utifrån givna tidsramar.
Du är flexibel och anpassningsbar i föränderliga situationer samt har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer. Du kommunicerar tydligt och säkerställer att krav och förväntningar är väl förankrade. Vidare har du en god samarbetsförmåga och bidrar till engagemang och delaktighet i arbetet.Övrig information
Arbetet innebär att ta fram beslutsunderlag till förvaltning och nämnd, vilket kräver mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Du har goda kunskaper i Officepaketet. B-körkort är ett krav.
Övrig information
Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunala badhus, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "28:2026:036". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Vård- och äldreförvaltningen (visa karta
)
501 80 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vård- och äldreförvaltningen Kontakt
Tf. Verksamhetschef
Tina Thomasson tina.thomasson@boras.se 033-35 83 80 Jobbnummer
9847479