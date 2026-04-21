Verksamhetsutvecklare Kundnära digitalisering till MKB | Malmö
2026-04-21
Vill du vara med och göra verklig skillnad? Hos oss på Digital Transformation får du arbeta med utveckling som märks i vardagen - för våra hyresgäster, våra kollegor och hela MKB:s verksamhet. Vi är ett engagerat, kunnigt och prestigelöst team som drivs av att förbättra, förnya och skapa hållbara lösningar tillsammans. I rollen blir du länken mellan verksamhetens behov och digitala lösningar som skapar kundnytta, affärsnytta och samhällsnytta.
Alla behöver en bra och trivsam plats att bo på. Som medarbetare på MKB får du vara med och utveckla bostadsmarknaden i Malmö, en uppgift som är både utmanande och mycket givande. Du blir en del i arbetet med att förverkliga vår vision "Hem för var och en" och delar du vår övertygelse lovar vi dig ett roligt jobb med möjlighet att göra skillnad och att utvecklas.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare till vårt team inom Digital Transformation, som är en del av MKB:s affärsutvecklingsarbete. Rollen är en ersättningsrekrytering kopplad till pensionsavgång och är central i vår fortsatta utveckling.
Du blir en del av ett team med verksamhetsutvecklare och produktägare som arbetar nära verksamheten. Du samarbetar brett inom organisationen och är ofta ute i verksamheten för att förstå behov, skapa förankring och driva förändring där den faktiskt sker. Du rapporterar till Digital utvecklingschef.
Du skapar kund- och affärsnytta genom att vara bryggan mellan verksamhet och teknik: från att fånga upp behov och problem, till att omsätta dem i tydliga krav, prioriteringar och genomförbara initiativ. Du driver förändring med fokus på att lösningar ska landa, användas och utvecklas vidare över tid.
Fånga, analysera och tydliggöra behov - med fokus på nytta och långsiktigt värde.
Driva verksamhetsutveckling kopplat till digitalisering, processer och arbetssätt.
Arbeta aktivt med förankring och förändringsledning så att nya arbetssätt blir enkla att förstå och använda.
Stötta projekt vid införande av nya system och lösningar, till exempel som beställare och i projekt-/förändringsledning.
Säkerställa övergång till hållbar förvaltning genom uppföljning av effekter, KPI:er, nyttorealisering samt stöd, utbildning och vidareutveckling.
Samverka med kollegor och externa parter, inklusive andra fastighetsbolag och samarbetspartners.
Din bakgrund
Vi söker dig med erfarenhet av verksamhetsutveckling, projektledning och/eller digitalisering, gärna i en större organisation med många intressenter. Du har lätt för att se helheten och kan omsätta idéer till fungerande lösningar i vardagen - där användbarhet, tydlighet och resultat är lika viktigt som själva införandet.
Du har relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande dokumenterad arbetslivserfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av affärsutveckling, tjänstedesign eller har arbetat inom fastighetsbranschen. Intresse och erfarenhet av innovation, digitala kundresor och AI-frågor ser vi också som en tillgång.
Som person är du nyfiken, drivande och uthållig. Du trivs i dialog, skapar förtroende och tar initiativ även i komplexa sammanhang. Samtidigt har du tålamod och struktur för att driva förändring hela vägen - från behovsbild till genomförande, förankring och uppföljning.
Om MKB
MKB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med 390 anställda och ägs av Malmö stad. Med närmare 27 000 lägenheter och 1 000 kommersiella lokaler är vi det största fastighetsbolaget i Malmö med ett värde på 49 miljarder kronor. Vi har en tredjedel av hyresmarknaden i staden och runt 65 000 Malmöbor bor i en MKB-lägenhet.
Vår vision är "Hem för var och en". Vi arbetar utifrån fem strategier för att nå dit: Attraktiv hyresvärd, Nyproduktion till rimlig hyra, Samhällsansvar för social utveckling, Miljömässig hållbarhet samt Effektiv och engagerad organisation som driver förändring. Varje strategi har dels kortsiktiga mål för varje år, dels långsiktiga mål för 2030.
Vi lägger stor vikt vid att skapa både affärsnytta och samhällsnytta och har tre kärnvärden: modiga, enkla tillsammans som ligger till grund för vårt arbete i vardagen.
Vi arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och är stolta över att vara det första HBTQ-certifierade fastighetsbolaget, numera HBTQI.
Kontakt och ansökan
I den här rekryteringen samarbetar MKB med Jefferson Wells, en del av ManpowerGroup, med lång erfarenhet av rekrytering av chefer och specialister. Tjänsten söker du via ansökningslänken. Urval sker löpande, så skicka in din ansökan snarast, dock senast 11 maj.
Om du vill ha ytterligare information, är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Angela Ekelöf, på angela.ekelof@jeffersonwells.se
Som en del av rekryteringsprocessen kommer alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll att genomföras på slutkandidat.
