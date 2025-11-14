Verksamhetsutvecklare Kommunledningsförvaltningen, Kramfors kommun
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen / Organisationsutvecklarjobb / Kramfors Visa alla organisationsutvecklarjobb i Kramfors
2025-11-14
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen i Kramfors
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Vill du vara med och utveckla en verksamhet med helhetssyn samt bli en viktig resurs inom Kommunledningsförvaltningen? Vi söker nu en verksamhetsutvecklare till Ledningsstaben som arbetar för att politiska prioriteringar, mål och uppdrag omsätts till strategiskt arbete. Avdelningen, som leds av en avdelningschef, ansvarar för kommunövergripande planering och uppföljning samt tar ett samlat grepp om utvecklingsfrågor, strategisk styrning och kommunövergripande processer. Kommunens upphandlingsverksamhet ingår i avdelningen.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare i Ledningsstaben kommer du att arbeta direkt underställd avdelningschef och i nära samarbete med förvaltningens chefer, utveckla strukturer och processer för planering och uppföljning, utredningar, samordning och aktiviteter kopplat till politiska uppdrag.
I ditt varierande uppdrag arbetar du inom avdelningens områden både strategiskt och operativt och du kommer ha stor påverkan på våra arbetssätt och strukturer. Ständiga förbättringar och utveckling av arbetssätt är en viktig ledstjärna för att minska tiden som läggs på administration, här behöver modern teknik ges plats, exempelvis AI.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst en treårig universitets- eller högskoleexamen inom ett område arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Du har erfarenhet av att driva utvecklingsarbete på strategisk nivå och det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom den offentliga sektorn.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av kvalitetsledning, projektledning samt att arbeta med digitala och innovativa verktyg.
Du uttrycker dig mycket väl på svenska i tal och skrift och ha förmågan att förmedla kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt.
Du är en god analytiker som har förmåga att se samband, dra logiska slutsatser utifrån komplex information och föreslå möjliga lösningar.
Du har ett öga för detaljer, utan att tappa fokus på helheten, du är kreativ och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor.
I din yrkesroll är du mål- och resultatorienterad och stimuleras av att bidra till en effektiv och kvalitetsmedveten organisation.
Du trivs i en roll där du får möjlighet att arbeta självständigt och ta stort ansvar, samtidigt som du värdesätter och själv bidrar till ett bra samarbete inom verksamheten.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1194910". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors kommun
(org.nr 212000-2429), http://www.kramfors.se Arbetsplats
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Bitr. förvaltningschef KLF
Susanne Königson susanne.konigson@kramfors.se 0612-80320 Jobbnummer
9605294