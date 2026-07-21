Verksamhetsutvecklare IT till LF Bergslagen
Länsförsäkringar Bergslagen Ömsesidigt / Organisationsutvecklarjobb / Västerås Visa alla organisationsutvecklarjobb i Västerås
2026-07-21
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Vill du vara med och göra vardagen enklare, smartare och mer digital för en hel organisation? Nu söker vi en Verksamhetsutvecklare IT som vill kombinera verksamhetsförståelse, systemstöd och digital utveckling i en bred roll med många kontaktytor.
Om rollen
Som Verksamhetsutvecklare IT arbetar du nära verksamheten för att utveckla och förbättra våra digitala verktyg, processer och arbetssätt. Du stöttar kollegor i vardagen, utbildar i verktyg som Teams, SharePoint och vår gemensamma kommunikationsplattform samt fångar upp behov och omsätter dem i praktiska förbättringar.
Du deltar i digitaliserings- och verksamhetsutvecklingsprojekt, driver mindre uppdrag självständigt och hanterar vår kommunikationsplattform GKL. Rollen omfattar även behörighetsadministration i olika system, framtagning av rutiner och dokumentation samt samverkar i interna forum och med externa leverantörer.
Vårt erbjudande till dig
Det här är en roll för dig som gillar variation, ansvar och möjligheten att göra skillnad på riktigt. Du får arbeta brett inom verksamhetsutveckling, användarstöd, systemadministration och digitala förbättringar i en organisation där din insats märks.
Hos oss får du en vardag där du både löser konkreta frågor här och nu och samtidigt bidrar till långsiktig utveckling. Du blir en del av ett sammanhang där samarbete, ansvar och ett lösningsorienterat arbetssätt är viktigt, med stora möjligheter att påverka och utveckla både rollen och arbetssätten framåt.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av en liknande IT-nära roll, till exempel inom verksamhetsstöd, systemadministration eller behörighetshantering. Du har ett genuint intresse för digitala verktyg och processer och trivs i en roll där du får kombinera teknik, struktur och kontakt med människor.
Du arbetar noggrant och strukturerat, särskilt i frågor där kvalitet och korrekt hantering är avgörande. Samtidigt är du pedagogisk och tycker om att stötta andra, hålla ihop information och göra det komplexa begripligt och användbart i vardagen.
Vi tror att du är en person som tar ansvar, driver saker framåt och ser förbättringsmöjligheter. Du är serviceinriktad, tydlig i din kommunikation och trygg i att både hjälpa till och sätta ramar när det behövs. Erfarenhet av IT-projekt, utbildningsinsatser eller leverantörskontakter är meriterande, men vi lägger störst vikt vid din erfarenhet, personlighet och vilja att bidra.
Låter det intressant?
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta Chef Affärsutveckling, IT & Säkerhet Jenny Green 073-920 02 22 eller HR-konsult Märta Grimaldi 021-19 02 17.
Fackliga representanter är Helena Lindberg 021–190185 för Forena och Julia Ekeroth 021-17 73 90 för Akademikerföreningen (SACO).
Om Rekryteringsprocessen
Vår ambition är att leverera bästa möjliga kandidatupplevelse och för oss är en rättvis och fördomsfri rekrytering viktigt. Vid varje anställningsprocess ingår därför tester, intervjuer och referenstagning. Vi jobbar med kompetensbaserad rekrytering vilket innebär fokus på din kompetens, potential och dina värderingar under hela processen. Då vi verkar inom en förtroendebransch gör vi bakgrundskontroller i alla våra rekryteringsprocesser.
Hos LF Bergslagen skapar vi trygghet och framtidstro för människor och företag i Västmanlands och Örebro län samt Heby kommun. Tillsammans gör vi skillnad – med omtanke, engagemang och professionalism. Här möts du av värme, tillit och utveckling i en kultur där gemenskap, hållbarhet och möjligheten att växa går hand i hand.
Vi är 400 engagerade medarbetare som bor där våra kunder bor, handlar i samma affärer och har samma väder. Med kontor i Västerås, Örebro, Sala, Karlskoga och Lindesberg finns vi nära våra 235 000 kunder – som alla tillsammans äger bolaget. Det gör att vi är försäkringsbolaget och banken som förstår vad våra kunder behöver för att känna trygghet för familjen, sina ägodelar, företaget och sina pengar. Allt samlat på ett ställe – genom hela livet.
Vi är otroligt glada över att ha blivit nominerade och placerat oss bland topp tre i Brilliant Awards Employee Experience i kategorin 'Årets arbetsgivare' två år i rad. I år har vi dessutom vunnit första pris för 'Årets förändringsresa', vilket visar på den positiva utvecklingen i vårt medarbetarengagemang. Vi är stolta över våra medarbetare som skapar ett fantastiskt arbetsklimat varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Bergslagen Ömsesidigt
(org.nr 578000-9956)
722 12 VÄSTERÅS Arbetsplats
LF Bergslagen Jobbnummer
10008668