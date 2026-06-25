Verksamhetsutvecklare IT till Folktandvården Västmanland AB, kansli
Region Västmanland / Organisationsutvecklarjobb / Västerås Visa alla organisationsutvecklarjobb i Västerås
2026-06-25
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Vill du vara med och utveckla framtidens tandvård med hjälp av IT och digitalisering? Hos oss får du en central roll i att förbättra arbetssätt, system och digitala lösningar – alltid med patientens bästa i fokus. Gemensamt arbetar vi med att förverkliga vår vision "Tillsammans – för hela familjens munhälsa".Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
I rollen som verksamhetsutvecklare IT har du en central funktion i att samordna, utveckla och förbättra våra IT‐relaterade arbetssätt och lösningar. Du arbetar nära verksamheten och fungerar som en länk mellan behov och tekniska lösningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Arbete med IT‐drift och andra linjens support
Samordning av interna och externa IT‐processer
Dialog och koordinering med externa samarbetspartners inklusive leverantörer
Säkerställa integration och samordning mellan Folktandvården Västmanlands AB och Region Västmanland IT-miljöer
Leda och genomföra förstudier inom IT och digitalisering med syfte att ta fram strukturerade och väl underbyggda beslutsunderlag inför större IT-förändringar
Deltagande i utveckling och implementering av nya IT‐lösningar inklusive överväganden som berör systemarkitektur, informationssäkerhet och dataskydd
Du blir en del av en mindre grupp där vi arbetar nära varandra med stor flexibilitet. Rollen erbjuder ett varierat arbete med stort utrymme att påverka och utveckla verksamheten.
Om arbetsplatsen
Folktandvården Västmanland AB ägs av Region Västmanland och har sjutton allmäntandvårdskliniker i länets alla kommuner. Vi samarbetar tätt med Specialisttandvårdsklinikerna vid Västmanlands sjukhus Västerås.
Här möter du en bred och komplex verksamhet med hög förändringstakt, där digitalisering är en viktig möjliggörare. Vårt fokus är ett gott bemötande, hög kvalitet och ett tydligt patientperspektiv i allt vi gör.
Den interna IT‐organisationen består idag av systemförvaltare, applikationskonsulter och senior rådgivare och leds av utvecklingschef för Digitala Interaktioner. Vi har ett nära samarbete med Region Västmanlands Förvaltning för digitaliseringsstöd.
En god prestation förutsätter att du trivs och mår bra på jobbet, därför erbjuder vi dig bland annat följande förmåner:
Individuellt utformat introduktionsprogram för att du ska utvecklas och bli trygg och säker i din yrkesroll
Möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
Gratis träning på Region Västmanlands fullt utrustade gym
Friskvårdsbidrag, 3000 kr/år
Läs gärna mer om dina förmåner på: https://regionvastmanland.se/link/a6f17f2ded6e413d9b2640527466be7b.aspx
Nyfiken?
Kontakta gärna oss för ett förutsättningslöst samtal så kan vi berätta mer om tjänsten.
Vill du läsa mer om oss får du gärna besöka vår hemsida: https://regionvastmanland.se/link/047fb250464f4966a5b41b1205a11c84.aspxKvalifikationer
Du som söker det här uppdraget har relevant utbildning inom IT, exempelvis systemvetenskap eller motsvarande. För tjänsten är det dessutom meriterande om du har:
Erfarenhet av att jobba med IT och digitalisering inom en tandvård och/eller hälso- och sjukvård
Kunskap och/eller särskilt intresse för informationssäkerhet och dataskydd
Som person har du lätt för att samarbeta båda i mindre och större grupper. Du har lätt att få kontakt, skapa goda relationer och kommunicerar obehindrat i tal och skrift. Vidare vill vi att du värdesätter precision och kvalité i ditt arbete och arbetar på ett strukturerat sätt.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättningSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 8 juli 2026
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
721 32 VÄSTERÅS Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Utvecklingschef Digitala Interaktioner
Jakob Malmberg jakob.malmberg@regionvastmanland.se +46214818778 Jobbnummer
9978059