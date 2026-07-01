Verksamhetsutvecklare IT med inriktning teknik
Nyköpings kommun - Centrala funktionen / Organisationsutvecklarjobb / Nyköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Nyköping
2026-07-01
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nyköpings kommun - Centrala funktionen i Nyköping
Nyköping växer och digitaliseringen inom kommunens verksamheter växer starkt. För att möta framtidens behov och accelerera den digitala transformationen har vi precis startat en ny digitaliseringsenhet inom Kommunledningskontorets IT-avdelning. Enheten har ett övergripande ansvar för att driva, samordna och stödja digitaliseringsarbetet i hela kommunen - från strategi och förstudier till implementation och nyttorealisering.
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare IT med inriktning teknik som vill fungera som en brygga mellan verksamhetens behov och IT-organisationen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare kommer du att analysera verksamhetens behov och föreslå lämpliga IT-lösningar. Du fungerar som rådgivare och länk mellan verksamhet och IT-drift/utveckling. Du ger teknisk vägledning till chefer och medarbetare, deltar i kravställning och utvärdering av lösningar samt koordinerar resurser och leverantörer. Rollen innebär också att bidra till dokumentation, kunskapsöverföring och att följa upp tekniska lösningar ur ett verksamhets- och användarperspektiv.
Du har god förståelse för IT-infrastruktur, system och tjänster och trivs med att översätta tekniska möjligheter till konkret verksamhetsnytta. Du är lösningsorienterad, kommunikativ och har lätt för att förklara lösningar på ett begripligt sätt för både tekniker och icke-tekniker.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du har tillgång till följande förmåner: möjlighet att arbeta på distans del av arbetstiden, friskvårdsersättning, företagshälsovård, ersättning för läkarkostnader, flextid, semesterväxling (möjlighet till fler semesterdagar), avsättning till tjänstepension, föräldrapenningtillägg under föräldraledighet, löneväxling till pension, kostnadsfritt medlemskap och erbjudanden via personalföreningen, möjlighet att vinna konst genom konstföreningen, tillgång till motionshall samt rabatter i olika affärer.Kvalifikationer
Obligatoriska krav är B-körkort, gymnasieutbildning, erfarenhet av arbete som IT-tekniker, systemtekniker, IT-arkitekt eller liknande samt ett genuint intresse för ny teknik. Du har också mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande är om du har erfarenhet eller utbildning inom ett eller flera av följande områden:
• Eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet.
• Erfarenhet av att vara teknisk rådgivare eller specialist gentemot verksamhet.
• God förmåga att översätta verksamheters behov till IT-lösningar.
• Erfarenhet av att realisera IT-tekniska lösningar.
• Förmåga att analysera behov och omsätta dem till verksamhetsnytta.
• Erfarenhet av dokumentation och kunskapsöverföring.
• Erfarenhet av att driva projekt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
•Provanställning kan komma att tillämpas.
•Inom Nyköpings kommun används individuell och differentierad lönesättning.
•Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
•För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
•Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
•När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
•Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
•Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
#LI-Hybrid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335170". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings Kommun
(org.nr 212000-2940), https://www.nykoping.se/rekrytering/
Stora Torget 1, 611 83 Nyköping (visa karta
)
611 83 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Kontakt
Digitaliseringschef
Roger Larsson roger.larsson@nykoping.se Jobbnummer
9987526