Verksamhetsutvecklare IT med inriktning projektledning
Nyköpings kommun - Centrala funktionen / Organisationsutvecklarjobb / Nyköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Nyköping
2026-07-01
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Nyköping växer och digitaliseringen inom kommunens verksamheter växer starkt. För att möta framtidens behov och accelerera den digitala transformationen har vi precis startat en ny digitaliseringsenhet inom Kommunledningskontorets IT-avdelning. Enheten har ett övergripande ansvar för att driva, samordna och stödja digitaliseringsarbetet i hela kommunen - från strategi och förstudier till implementation och nyttorealisering.
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare IT med inriktning projektledning som vill vara med och forma vår nya enhet och leda spännande digitaliseringsprojekt som skapar verklig nytta för medborgare och medarbetare i Nyköpings kommun.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare IT kommer du att leda och driva IT- och digitaliseringsprojekt från idé/förstudie till implementation och överlämning. Du planerar, följer upp och styr projekt avseende tid, kostnad, kvalitet och risker, rapporterar till styrgrupper och ledning samt koordinerar resurser och intressenter för att säkerställa att projekten levererar nytta för verksamheten.
Du kartlägger och analyserar verksamhetsprocesser tillsammans med representanter från verksamheten, identifierar effektiviserings- och digitaliseringsmöjligheter, utvecklar nya arbetssätt samt planerar och driver förändringsarbete. Rollen innebär workshops, behovsanalyser, dokumentation av processer och krav samt uppföljning av nyttorealisering. Du fungerar som en viktig länk mellan verksamhet och IT-organisation och bidrar till utveckling av metoder inom verksamhetsutveckling och projektledning.
Du som söker har ett positivt, engagerat och konstruktivt förhållningssätt, är drivande och ser möjligheter i utmaningar, erfarenhet av agila arbetssätt och förändringsledning samt vana att översätta verksamhetsbehov till IT-lösningar och leda projekt som levererar värde. Du trivs med att arbeta självständigt och i team, är bra på att leda workshops och dialoger och har ett genuint intresse för digitaliseringens möjligheter att utveckla offentlig sektor.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du har tillgång till följande förmåner: möjlighet att arbeta på distans del av arbetstiden, friskvårdsersättning, företagshälsovård, ersättning för läkarkostnader, flextid, semesterväxling (möjlighet till fler semesterdagar), avsättning till tjänstepension, föräldrapenningtillägg under föräldraledighet, löneväxling till pension, kostnadsfritt medlemskap och erbjudanden via personalföreningen, möjlighet att vinna konst genom konstföreningen, tillgång till motionshall samt rabatter i olika affärer.Kvalifikationer
Obligatoriska krav är B-körkort, gymnasieutbildning, erfarenhet av att leda och driva projekt inom IT och digitalisering samt mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande är om du har erfarenhet eller utbildning inom ett eller flera av följande områden:
• Relevant akademisk examen inom IT eller digital verksamhetsutveckling, eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
• Projektledarutbildning eller certifieringar.
• Erfarenhet av agila arbetssätt.
• Erfarenhet av förändringsledning och att leda människor genom förändring.
• God förmåga att översätta verksamheters behov till IT-lösningar.
• Erfarenhet av att leda och driva IT-tekniska lösningar.
• Kunskap inom digital transformation och verksamhetsutveckling.
• Erfarenhet av att dokumentera processer, krav och lösningsförslag samt att rapportera till styrgrupper.
• Erfarenhet av upphandlingar och avtal.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat byggs Ostlänken som är en 16 kilometer ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Det byggs också nya resecentrum: ett i centrala Nyköping och ett vid Stockholm Skavsta flygplats. Utvecklingen kommer att påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
•Provanställning kan komma att tillämpas.
•Inom Nyköpings kommun används individuell och differentierad lönesättning.
•Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i kommunens krigsorganisation vilket innebär att kommunen säkerställer tjänsten vid höjd beredskap.
•För denna tjänst kan en säkerhetsprövning komma att göras enligt säkerhetsskyddslagen.
•Tester i tidigt urval kan komma att användas i denna rekrytering.
•När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
•Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
•Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.
#LI-Hybrid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335155". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyköpings Kommun
(org.nr 212000-2940), https://www.nykoping.se/rekrytering/
Stora Torget 1, 611 83 Nyköping (visa karta
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611 83 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nyköpings kommun - Centrala funktionen Kontakt
Digitaliseringschef
Roger Larsson roger.larsson@nykoping.se Jobbnummer
9987475