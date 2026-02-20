Verksamhetsutvecklare inriktning organisation och kultur
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Teknik- och fastighetsförvaltningen levererar interna tjänster för att våra kollegor i övriga verksamheter ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Vi ansvarar för drift och utveckling av allmän platsmark och utfärdar tillstånd så att kommunkoncernen och näringslivet kan bedriva sin verksamhet. Vi ser också till att barn, elever och omsorgstagare får god och näringsriktig kost och att kommunens lokaler är välskötta och lämpliga för sitt ändamål.
Det arbete vi gör påverkar direkt människors vardag. Varje dag, året om. Vi skapar förutsättningar för ett vackert, tryggt och hållbart Kalmar.
Till vår administrativa stab på förvaltningen söker vi nu en verksamhetsutvecklare med inriktning på organisation och kultur. Så vill du vara med och forma riktningen, kulturen och utvecklingen i en hel förvaltning? Brinner du för att få visioner att leva, på riktigt?
Då kan det här vara jobbet för dig.
Vi på teknik- och fastighetsförvaltningen är på en viktig resa. Vi arbetar med att stärka och tydliggöra hur vår vision, värdegrund, ledarskap, medarbetarskap och våra mål hänger ihop i vardagen. Vi är övertygade om att när alla vet vart vi är på väg och varför, så gör vi ett ännu bättre jobb och skapar mer värde för kommunens invånare. Nu söker vi dig som vill ha en nyckelroll i vårt fortsatta arbete framåt.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Som vår nya verksamhetsutvecklare får du en central roll i att:
* Göra visionen levande genom att stärka samtalen om kultur, värdegrund och arbetssätt i hela förvaltningen
* Stödja chefer i att navigera i deras vardag gällande just vision, värdegrund, ledarskap och medarbetarskap, genom att använda metoder och driva utveckling som gör skillnad för både människor och resultat
* Utveckla verktyg och metoder för att stärka kulturen, idéer och kreativitet välkomnas!
* Tydliggöra hur vision, mål och verksamhetsplaner hänger ihop och blir en naturlig del av beslutsfattandet
* Leda och facilitera workshops, dialoger och utvecklingsprocesser som stärker gruppers samarbete, tillit och engagemang
* Arbeta inkluderande och normmedvetet, så att förändring fungerar för alla.
Det här är inte en roll där du sitter bredvid och planerar och analyserar, utan du är ute i verksamheten, fångar upp behov och omsätter strategi till handling.Kvalifikationer
Vi tror att du är en person som ser möjligheter, skapar energi och får andra att vilja vara med. Du ser helheter och gillar att göra komplexa modeller begripliga och praktiskt användbara. För att lyckas i rollen tror vi att du behöver tidigare erfarenhet av verksamhetsutveckling, organisationsutveckling eller arbete med organisationskultur.
I ditt arbete kommer du att möta, och ibland leda, många människor. Det är därför viktigt att du trivs i rollen som facilitator och har lätt för att skapa förtroende i grupper. Du är kommunikativ, strukturerad och trygg i att leda både samtal och processer.
Vi söker dig som har:
• relevant högskoleutbildning inom beteendevetenskap, pedagogik, kommunikation eller motsvarande
• goda digitala kunskaper
• erfarenhet av liknande arbete
• mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Har du tidigare jobbat inom offentlig sektor? Toppen, men det är inget krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det här är jobbet för dig som är lika intresserad av människor som du är av verksamhetsutveckling. Vi erbjuder en roll som verkligen gör skillnad för förvaltningen och där du är med och påverkar hur vi bygger framtidens Kalmar.
Du får en varierad arbetsvardag med stort utrymme för egna idéer och utveckling. Hos oss finns också engagerade chefer och kollegor som jobbar tillsammans med dig för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att vi ska klara vårt viktiga uppdrag.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
