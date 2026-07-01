Verksamhetsutvecklare inriktning FME-utveckling, Norrbottens län
Lantmäteriet, Geodata / Administratörsjobb / Kiruna Visa alla administratörsjobb i Kiruna
2026-07-01
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Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang.
För att hus, broar och vägar ska kunna byggas behövs kunskap om Sveriges geografi och fastigheter. Genom att kartlägga verkligheten och tillhandahålla aktuell information om landets topografi och infrastruktur bidrar du därför till grunden för ett hållbart och fungerande samhälle.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Inom området fastighetsinformation pågår mycket spännande arbete och utveckling. Till vår funktion Interna Uppdrag söker vi därför en verksamhetsutvecklare med inriktning mot FME-utveckling, som vill bidra till att tillgodose samhällets behov av fastighetsinformation. Vår funktion arbetar huvudsakligen med kvalitetsutveckling och informationsförvaltning av fastighetsinformationen, som lagras i Lantmäteriets fastighetsregister.
Som verksamhetsutvecklare kommer du bland annat att jobba med bearbetning av information (informationsanalyser, felsökningar, mm.) där fokus ligger på FME. I arbetet som verksamhetsutvecklare kan det även bli aktuellt att leda och driva uppdrag, projekt eller team under längre eller kortare tid.
Vi jobbar teambaserat och som en medlem i vårt team kommer du att arbeta agilt och aktivt bidra till effektivisering och förbättringar i utvecklingsprocessen. I teamet delar vi erfarenheter och hjälps åt att lösa problem. Här finns en kultur där dina kunskaper tas tillvara och du erbjuds möjlighet att växa både individuellt och i grupp.
Placering är på någon av Lantmäteriets kontor i Norrbottens län (Luleå, Kiruna, Gällivare, Haparanda). Majoriteten av medarbetarna i teamet är placerade i Kiruna varför regelbunden närvaro i Kiruna krävs.
Ett flexibelt och hållbart arbetssätt är viktigt för oss därför strävar vi mot det. Den hybrida arbetsplatsen är ett exempel på det. Det innebär att i den mån verksamheten tillåter kan du som medarbetare hos oss utföra dina arbetsuppgifter på annan plats än kontoret.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen inom geodata eller informationsvetenskap, alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet, som vi bedömer relevant för tjänsten. Du har även högskoleexamen eller minst ett års erfarenhet inom skript-utveckling och databaskunskap.
Du har minst ett års erfarenhet av arbete i ledande roll inom team eller projekt. För tjänsten krävs även att du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har kunskap om FME och SQL. Vidare är det meriterande om du har kunskaper om information i fastighetsregistrets allmänna del.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är lösningsorienterad och har förmågan att kunna se helheten samtidigt som du är analytisk och strukturerad. Du är positiv, drivande, har god förmåga att planera, strukturera och följa upp verksamheten samt god samarbetsförmåga. Du är villig att lära dig, utvecklas i ditt arbete och dela med dig av dina iakttagelser och erfarenheter.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass, godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll samt tillhörande säkerhetssamtal är en förutsättning för anställning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Lantmäteriet är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas med vårt uppdrag. Vi arbetar utifrån det utvecklande medarbetarskapet och vi agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Som medarbetare på Lantmäteriet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. När verksamheten tillåter har du bland annat möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter till stor del på annan plats än kontoret. Läs mer om vårt erbjudande på lm.se/jobbahososs
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Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331429-2026-20". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lantmäteriet
(org.nr 202100-4888)
Lantmäteriet (visa karta
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981 38 KIRUNA Arbetsplats
Lantmäteriet, Geodata Kontakt
Gruppchef
Monica Zorraquin 0980-670 56 Jobbnummer
9986268