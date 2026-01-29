Verksamhetsutvecklare inom Verksamhetsstöd i Östersund
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Verksamhetsutveckling, analys och intern samverkan
Verksamhetsstöds Informationsförvaltning tillhandahåller tjänster och expertstöd till Försäkringskassan genom att förvalta, utveckla, utföra och stödja Försäkringskassans informations- och dokumenthantering samt genom att förvalta och utveckla det generella handläggningsstödet för maximal nytta. Vårt stöd säkerställer efterlevnad av lagar och förordningar, samt bidrar till effektiv administration och god service där vi utgår från verksamhetens krav och Försäkringskassans långsiktiga mål. Vårt område ansvarar för tvärfunktionella objekt och samplanering och samverkan med andra objekt och delar av organisationen är en central del av uppdraget. Det är därför viktigt att du har en god förmåga att kommunicera och navigera i en komplex miljö samt samarbeta med andra.
Som verksamhetsutvecklare arbetar du med att omsätta behov till krav i konkreta utvecklingsinsatser. Du är en viktig kugge i vår sammanhållna utvecklingsstyrning och stödjer chefer och ledningsgrupper i utvecklingsfrågor. Tillsammans med dina kollegor arbetar du med att prioritera, planera och följa upp på helhetsnivå i kombination med att förbereda, planera, följa upp och i förekommande fall driva enskilda utvecklingsinitiativ. Du ansvarar för att driva och stödja kundorienterad verksamhetsutveckling som bidrar till förverkligandet av Försäkringskassans vision och verksamhetsidé. Du har även ett ansvar att uppmärksamma utvecklingsbehov och omsätta dessa till konkreta aktiviteter.
I tjänsten ingår att bevaka och vara väl insatt i aktuell samhällsutveckling av betydelse för Försäkringskassan samt att utifrån detta analysera tänkbara konsekvenser för verksamheten. I arbetet ingår också att medverka i olika nätverk och bland annat delta i beredningar och verksamhetsplanering.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har flerårig erfarenhet från arbete inom aktuellt verksamhetsområde och eller verksamhetsutveckling
• har mycket goda kunskaper inom förändrings- och utvecklingsprocesser
• har goda kunskaper i projektledning och olika samverkansformer
• har god organisatorisk förståelse och kan omsätta denna i verksamheten
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har förmåga att skapa ett användbart nätverk
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• kommer med innovativa idéer och lösningar som främjar utveckling
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• god kunskap om och förståelse för de lagar och regler som styr informationsförvaltningsområdet
• har erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling, analys och kravarbete i en statlig myndighet
• har erfarenhet av att arbeta i en stor offentlig organisation.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-01-29Övrig information
Antal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. Placeringsort: Östersund eller Stockholm.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Maria Jonasson 010-118 80 87 och Yvonne Klaesson 010-112 36 07 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Laila Blomquist Eriksson, 010-111 34 57, laila.blomquist.eriksson@forsakringskassan.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Daniel Källström, 010-119 61 29, Saco-S: Cecilia Silverson, 010-115 26 18 Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 19 februari 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
