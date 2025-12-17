Verksamhetsutvecklare inom slöjd till kultur Gävleborg
2025-12-17
Kultur Gävleborg ansvarar för Region Gävleborgs kulturverksamheter inom kultursamverkansmodellen samt för regionens konstsamling och samordning av regional barnkultur. Vi arbetar med verksamhetsutveckling inom musik, dans, konst, film, crossmedia, bibliotek, litteratur, slöjd och världsarv. I nära samarbete med aktörer i och utanför länet förverkligar vi intentionerna i den regionala kulturplanen.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill främja, stärka och utveckla slöjden som kulturellt uttryck och som näring i Gävleborg. Du arbetar tillsammans med din kollega inom den regionala slöjdverksamheten samt med utvecklare inom andra verksamhetsområden. Målgrupper och samarbetspartners är länets kommuner, kulturarbetare, museer, folkhögskolor, föreningar, studieförbund och andra aktörer som verkar för ett rikt kulturutbud och allas möjligheter att uppleva och skapa kultur.
Som verksamhetsutvecklare kommer du att
• verka för att kunskaper om slöjdens material, tekniker och traditioner bevaras genom att inspirera och bidra till lärande, förnyelse och verksamhetsutveckling
• arbeta strategiskt och operativt med att samordna, planera och genomföra projekt, fortbildningsinsatser, nätverksmöten och kulturevenemang
• stödja lokalt utvecklingsarbete genom till exempel finansiering, rådgivning och processledning
• medverka i arbetsgrupper och nätverk på regional och nationell nivå samt initiera och utveckla kontakter och samarbeten
• utföra administrativa arbetsuppgifter gällande bland annat uppdrag, verksamhetsuppföljning, diarieföring, fakturahantering och kommunikationsarbete.
Hos oss får du
• möjlighet att bidra till lärande, innovation och regional utveckling
• växa och utvecklas i din yrkesroll tillsammans med engagerade, kompetenta och kreativa kollegor
• samarbeta med länets slöjdare, föreningsliv och andra aktörer.
Den regionala slöjdverksamheten utgår från kultur Gävleborgs kontor på Silvanum i Gävle men du har hela Gävleborgs län som din arbetsplats. Även viss kväll- och helgtjänstgöring förekommer.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/
Vi söker dig som har förmåga att både arbeta självständigt och i samarbete med andra mot uppsatta mål och prioriteringar. Du är duktig på att se sammanhang, analysera behov av lärande och utveckling samt planera, genomföra och utvärdera verksamhet. Du har förmåga att lyssna in, skapa tillit och leda arbetsgrupper, är en strukturerad administratör och duktig på att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I rollen som verksamhetsutvecklare ska du ha
• högskole- eller universitetsexamen inom kulturvetenskap eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• arbetslivserfarenhet av att samordna, planera och genomföra projekt, fortbildningsinsatser och evenemang inom slöjd
• kunskap och erfarenhet av administrativt arbete, till exempel att skriva projektansökningar och rapporter samt fakturahantering
• goda datorkunskaper och vana vid digitala system
• förståelse för vikten av praktisk kunskap inom slöjd och dokumenterad erfarenhet av att samarbeta med professionella och ideella aktörer för att utveckla slöjdverksamhet på lokal, regional eller nationell nivå.
För den här tjänsten ser vi gärna att du har B-körkort då tjänsteresor i länet ingår. Tidigare erfarenhet av arbete inom politiskt styrda organisationer är meriterande.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Förvaltningen trafik, kultur och folkhögskolor samlar vårt arbete med länets kollektivtrafik, kultur samt utbildning och folkbildning. Vi som arbetar här ser till att tåg och bussar rullar, att Gävleborg har ett aktivt kulturliv och att den som vill, kan utbilda sig, växa och utvecklas.
