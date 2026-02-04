Verksamhetsutvecklare inom SGI och arbetsgivarförmåner, Stockholm
Försäkringskassan / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-02-04
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Vi söker två verksamhetsutvecklare till verksamhetsområdet sjukpenningsgrundande inkomst och arbetsgivarförmåner vid avdelning gemensamma försäkringsfrågor. Teamet består idag av 7 stycken verksamhetsutvecklare, som arbetar på tre orter i Sverige.
Verksamhetsutveckling, analys och intern samverkan
Som verksamhetsutvecklare ansvarar du för att driva och stödja kundorienterad verksamhetsutveckling som bidrar till förverkligandet av Försäkringskassans vision och verksamhetsidé. Du har även ett ansvar att uppmärksamma utvecklingsbehov och omsätta dessa till konkreta aktiviteter.
I tjänsten ingår att bevaka och vara väl insatt i aktuell samhällsutveckling av betydelse för Försäkringskassan samt att utifrån detta analysera tänkbara konsekvenser för verksamheten. I arbetet ingår också att medverka i olika nätverk och bland annat delta i beredningar, verksamhetsplanering och årsredovisningar. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har flerårig erfarenhet från arbete inom aktuellt verksamhetsområde och, eller verksamhetsutveckling
• har mycket goda kunskaper inom förändrings- och utvecklingsprocesser
• har goda kunskaper i projektledning och olika samverkansformer
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har förmåga att skapa ett användbart nätverk
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• kommer med innovativa idéer och lösningar som främjar utveckling
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har längre erfarenhet från arbete inom aktuellt verksamhetsområde inom myndigheten
• har erfarenhet av agilt arbetssätt
• har erfarenhet av att arbeta i en stor offentlig organisation
• har arbetat tillsammans med it-team inom digitalisering och automatisering
• har erfarenhet av processutveckling och FK-VERA.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-02-04Övrig information
2 tjänster, varav en tillsvidare och ett tidsbegränsat vikariat om minst 6 månader, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsorter: Stockholm, Göteborg och Malmö.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Dan Hagstrand, 010-119 77 30 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Sussane Asqari, sussane.asqari@forsakringskassan.se
, 010-116 25 98 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Kim Bjurström, 010-112 66 55, Saco-S: Disa Thorsvad, 010-112 52 46, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 18 februari 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9721674