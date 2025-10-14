Verksamhetsutvecklare inom risk & kvalitet till PwC!
2025-10-14
PwC förstår att erfarenhet och kunskap är värdefulla tillgångar, därför är det viktigt för dem att du får bidra med din expertis för att främja PwC:s utveckling. Just nu söker PwC en Verksamhetsutvecklare som ska utveckla och arbeta med den interna kvaliteten och riskhanteringen. Tillsammans kan ni skapa en meningsfull och givande karriär för dig. Varmt välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
En stor del av PwC:s framgång handlar om att värdesätta alla medarbetare och låta dem nå sin fulla potential med en öppen och inkluderande kultur. PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med över 3 000 medarbetare runt om i landet.
Som Verksamhetsutvecklare inom risk & kvalitet kommer du att spela en central roll i PwC:s fortsatta arbete med att stärka och utveckla processer kopplade till kvalitet, riskhantering och internkontroll inom Assurance. Du kommer arbeta brett med att utveckla och förbättra arbetssätt, processer och dokumentation som säkerställer att verksamheten lever upp till interna och externa krav - och samtidigt bidrar till ökad effektivitet och värdeskapande.
Rollen passar dig som trivs i en strukturerad och utvecklingsorienterad miljö, har ett öga för både detaljer och helhet, och motiveras av att skapa långsiktigt hållbara processer. Du kommer arbeta nära olika delar av organisationen, från ledning till kvalitets- och riskteam, och bidra till att forma PwC:s framtida arbetssätt inom kvalitet och riskhantering.
Du erbjuds
• En organisation som arbetar på ett syftesdrivet och innovativt sätt
• Ett inkluderande ledarskap med fokus på lagarbete
• Att tillhöra ett företag som värnar om din utveckling
Dina arbetsuppgifter
I rollen som Verksamhetsutvecklare inom risk & kvalitet kommer du bland annat att:
• Identifiera och utvärdera risker inom verksamhetsområdet
• Ansvara för kontinuerlig uppföljning och övervakning av riskhanteringsaktiviteter
• Identifiera och analysera kvalitetsavvikelser
• Följa upp, driva och bidra till lösningar av identifierade kvalitetsfrågor
• Utveckla och definiera kvalitetsindikatorer
• Arbeta med dokumentation och vidareutveckling av processer inom kvalitetsledning och riskhantering
• Säkerställa att processer följs och att kvalitetsindikatorer kontinuerligt övervakas och förbättras
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet från en liknande roll där du arbetat med kvalitetsledning, internkontroll och gärna även internrevision
• Har erfarenhet av att arbeta med processutveckling och kontinuerliga förbättringar
• Har en god förmåga att kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska
• Är van vid att leda dig själv i arbetet, tar initiativ och trivs i en roll där du får driva utveckling framåt. Du motiveras av att skapa struktur, förbättra processer och se konkreta resultat av ditt arbete.
Det är meriterande om du har
• Förståelse för associerade lagar och regelverk (ISO9000, QC1000, ISQM1, m.fl.)
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Förändringsbenägen
• Hjälpsam
• Ansvarstagande
• Drivande
