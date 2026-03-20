Verksamhetsutvecklare inom produktion & spill
DS Smith Packaging Sweden AB / Administratörsjobb / Värnamo Visa alla administratörsjobb i Värnamo
2026-03-20
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DS Smith Packaging Sweden AB i Värnamo
, Gnosjö
, Göteborg
, Mariestad
, Malmö
eller i hela Sverige
DS Smith Sverige försörjer den svenska marknaden med förpackningar och displayer i wellpapp. Vi söker nu en...
Om rollen
Vi söker en driven specialist som vill leda vårt arbete inom processeffektivisering kapacitetsutveckling och spilloptimering. Rollen innebär att du på plats mäter och analyserar avfall på en detaljerad nivå för att skapa tydliga slutsatser, driva förbättringsprogram och minska råvaruanvändning. Du driver tvärfunktionella projekt kopplat till RCA och GAP-analyser samt Kaizenevent, utvecklar standardiserade arbetssätt och leder förbättringsinitiativ genom hela organisationen.
Du arbetar nära Operations Excellence Manager och Plant Management-teamet för att säkerställa att förbättringsarbete och standarder är förankrade i varje avdelning. Du följer upp och bidrar till att bästa praxis etableras kring spill, kapacitet och processteg. Rollen är både operativ och strategisk - du kan stå i fabriken och validera maskineffektivitet ena stunden och facilitera beslut kring processbekräftelser nästa. Du utbildar organisationen i RCA-metodik och skapar en kultur där ständiga förbättringar är naturligt.
Om Dig
För att framgångsrikt ta dig an rollen så tror vi att du har följande:
Eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet
Analytiska färdigheter
Fördjupad kunskap i RCA-metodik och problemlösning
Erfarenhet av att leda och ta initiativ inom processförbättring och eliminering av förluster
Erfarenhet från tillverkningsmiljö
God kommunikativ förmåga (Svenska & Engelska)
Teamkänsla
Goda kunskaper i Excel
Vilka är vi på DS Smith?
DS Smith employs approximately 35 000 employees worldwide. Our offering consists of developing corrugated packaging solutions, both customized and standard sizes. In addition, we provide a range of complementary packaging, e.g. void-fill materials, edge protection and sealing, in order to provide customized and climate-smart solutions as needed.
DS Smith focuses on realizing the potential of our employees every day, and you will have nearly endless opportunities for independent prioritization of your daily work in a good work environment with colleagues of all ages and nationalities. Like all DS Smith colleagues, we are proud of the opportunity to make a sustainable difference in a market-leading company.
DS Smith Sverige har ca 640 anställda och omsätter ca 2 miljarder SEK. Företaget har verksamhet i Värnamo, Mariestad, Stockholm, Norrköping och Göteborg. Läs mer på https://www.dssmith.com/sv/packaging
Din framtida arbetsplats
DS Smith fokuserar på att förverkliga potentialen hos våra anställda varje dag, och du kommer att få nästintill oändliga möjligheter för oberoende prioritering av ditt dagliga arbete i en god arbetsmiljö med kollegor av alla åldrar och nationaliteter. På samma sätt som alla DS Smith-kollegor är vi stolta över möjligheten att göra en hållbar skillnad i ett marknadsledande företag. Men vi ser också våra kollegor som individer och skulle vilja göra deras liv hälsosammare och lyckligare, och vi erbjuder därför våra kollegor:
Sjukförsäkring
Friskvårdbidrag
Tandvårdsklubb
Regelbundna hälsoundersökningar
Subventionerad lunch
Gruppaktivitetsbudget
• och såklart flyttlådor!
Rättvis rekrytering i DS Smith
På DS Smith är vi stolta över att rekrytera från ett brett urval av kandidater. Vi eftersträvar att vara en arbetsplats med mångfald där alla kan förverkliga sin potential. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och vi hoppas att du söker tjänsten även om du inte nödvändigtvis uppfyller alla krav.
Ansökan och ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Värnamo, med vissa resor mellan våra svenska anläggningar.
Om du har frågor om tjänsten, kontakta gärna Operational Excellence Lead Johan Claeson på mail: Johan.Claeson@dssmith.com
eller tfl: +46791422606
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen eller har problem med din ansökan, hör du av dig till nordic.recruitment@dssmith.com
. Vänligen observera att vi inte accepterar ansökningar via epost.
Vi använder digitala screeningfrågor och arbetspsykologiska tester som urvalsverktyg för rättvis och fördomsfri rekrytering. Sista dag för ansökan är 5.e april. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut, så vänta inte med att söka!
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot den!
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ds Smith Packaging Sweden AB
(org.nr 556036-8507)
DS Smith Packaging Förpackningsservice Värnamo Jobbnummer
9809737