Verksamhetsutvecklare inom organisationsutveckling (Sundsvall/Stockholm)
Myndigheten för digital förvaltning / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
Är du en lagspelare som jobbat med att bygga upp organisationer inom offentlig verksamhet? Då har vi tjänsten för dig!
Digg är en myndighet med ett viktigt uppdrag att driva digitaliseringen av det offentliga Sverige framåt. Nu är vi inne på en spännande utvecklingsresa. Vill du vara med? Läs mer om Digg här.
Om jobbet
Nu söker vi verksamhetsutvecklare till Enheten för EU-identitet på avdelningen Sammanhållen Digital Infrastruktur!
På avdelningen jobbar vi med att utveckla Sveriges förmåga att ha en sammanhållen digital infrastruktur som ökar effektiviteten och motståndskraften i samhället.
På vår enhet arbetar vi med frågor som rör identitet och e-legimation i en europeisk kontext via regeringsuppdrag. Det betyder att vi:
1) tar fram en statlig digital identitesplånbok för att man som svensk medborgare enkelt och säkert ska kunna identifiera sig och använda digitala tjänster (i Sverige och Europa)
2) sätter upp ett system för att kunna certifiera andra utfärdare av identitetsplånböcker
- samtidigt som individens data är skyddad och integriteten värnas!
Som verksamhetsutvecklare kommer du att ansvara för att säkerställa att Digg har en organisation som kan hantera utfärdandet av den statliga plånboken och sätta upp ett robust plånbokssystem i Sverige. Du ansvarar för att identifiera processer och rutiner som skapar förutsättningar för att organisationen lyckas utifrån ett förvaltnings- och driftsperspektiv. I ansvaret ingår också att skapa rutiner och processer för en ständig förbättring av verksamheten baserat på god förvaltning, kvalitet och den statliga värdegrunden. Du förväntas kunna arbeta enligt agila arbetssätt och aktivt identifiera lösningar på de hinder som uppstår.
Om dig
För att lyckas och trivas i den här rollen behöver du ha följande kompetenser, kunskaper och erfarenheter:
Kompetenser
• Helhetssyn. Du tar ansvar för att förstå och agera enligt DIGG:s roll och uppdrag på en övergripande nivå. Du har lätt för att sätta dig in i och växla mellan olika perspektiv och ser till hela verksamhetens bästa i resultat och handling.
• Samarbetsförmåga. Hos oss går laget före jaget. Det betyder att du samarbetar bra med andra genom att du lyssnar, kommunicerar och kan ge och ta feedback på ett konstruktivt sätt. Du tar dig an uppgifter med nyfikenhet och fokuserar på ditt och andras lärande.
• Självgående. Tar ansvar för för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppsätt och driver sina processer vidare.
• Serviceinriktad. Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar.
Kunskap (krav)
• Förmåga att analysera komplexa organisationer och driva organisationsutveckling
• Kan arbeta med kvalitetsutveckling (t.ex. Ständiga förbättringar, PDCA m.fl.)
• Kan genomföra analyser och utredningar
• Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Du ska kunna producera rapporter, remissvar och annat skriftligt material på den nivå uppgiften kräver. Du ska kunna presentera både muntlig och skriftlig information på både interna och externa möten och forum
Erfarenheter
• Några års erfarenhet av att leda större samarbeten eller projekt inom offentlig förvaltning
• Några års erfarenhet från verksamhetsutveckling inom digitalisering
• Erfarenhet av agilt arbetssätt
Erfarenhet av att bygga upp organisationer inom offentlig förvaltning
Du har en akademisk utbildning med en relevant inriktning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer relevant.
Om Digg
Digg är en myndighet som arbetar brett med att stödja och samordna digitaliseringen av den svenska offentliga förvaltningen. Vi utvecklar digital infrastruktur och tjänster som hjälper andra offentliga aktörer i deras digitalisering. Vi säkerställer även att digital offentlig service är tillgänglig för alla.
Eventuell organisationsförändring
I syfte att stärka digitaliseringsarbetet har regeringen gett Digg och Post-och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att lämna förslag på hur våra två myndigheter skulle kunna gå samman till en gemensam. Redovisningen lämnades till regeringen 14 mars och vi inväntar nu besked om en organisationsförändring ska genomföras. Vårt arbete med att digitalisera Sverige fortsätter, vi hoppas du vill vara med på resan.
Redovisning av uppdrag att lämna förslag på organisationsförändring
Hos oss arbetar engagerade personer som alla har en viktig roll i digitaliseringen av Sverige. Vi rekryterar långsiktigt och det är viktigt att du som medarbetare mår bra, har möjlighet att utvecklas på jobbet och trivs med det du gör.
Diggs huvudkontor finns i centrala Sundsvall i moderna aktivitetsbaserade lokaler. Vi har också ett mindre och modernt kontor i centrala Stockholm. Vi är positivt inställda till att ge utrymme för distansarbete utifrån verksamheten och individens behov, men det förväntas att du är på kontoret som minst en dag i veckan och när arbetet kräver det. Distansarbetets omfattning varierar mellan olika personer utifrån verksamhetens behov.
Vi erbjuder
• tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse, anställningen inleds med sex månaders provanställning
• placeringsort är Sundsvall eller Stockholm
• resor förekommer och dess antal kan variera över tid.
• en säkerhetsprövning kan komma att genomföras. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär kan du få här.
• generösa förmåner. Läs mer på digg.se
Sök
Vänta inte med att söka! Vi strävar efter att ha en så snabb, effektiv och fördomsfri process som möjligt och arbetar därför löpande, strukturerat och systematiskt med vårt urval. Ägna inte onödig tid åt att uppdatera ditt cv, svara istället på våra urvalsfrågor i ansökan.
Sista ansökningsdag är 6 oktober, 2025
Har du frågor om jobbet är du välkommen att kontakta enhetschef Anna Ask på e-post anna.ask@digg.se
. Fackliga kontaktpersoner är Mattias Ekhem för Saco-S och Åsa Fridholm för ST. De nås via växeln på 0771-11 44 00.
Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
