Verksamhetsutvecklare inom musik och kultur
Sensus Studieförb / Kompositörs-, sångar- och musikerjobb / Umeå Visa alla kompositörs-, sångar- och musikerjobb i Umeå
2026-02-18
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sensus Studieförb i Umeå
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Piteå
, Luleå
eller i hela Sverige
Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Våra målområden är bildning, kultur, rättighetsbaserat arbete, hållbarhet, livsfrågor och relationer. Sensus identitet är vårt styrdokument. Det hittar du här.
Hos oss får du arbeta i en utvecklande miljö där det vardagliga lärandet får stort utrymme. Vi hjälps åt, lär av varandra och vi har ett stort hjärta för folkbildning.
Sensus söker nu en idérik och engagerad verksamhetsutvecklare inom musik och kultur med placering i Umeå.
Vad kommer du att göra som verksamhetsutvecklare hos oss?
Sensus stöttar utvecklingen av musiklivets band, artister, musiker, producenter, arrangörer, ledare, grupper och föreningar. Vi arrangerar spelningar, festivaler, kurser, föreläsningar och workshops.
Navet i Umeås musikverksamhet är vårt musik- och kulturhus Labbet. På Labbet arbetar vi med grupper och band i replokaler, har ateljéplatser, arrangerar spelningar och utställningar i huset samt stöttar grupper och individer som arbetar med musikproduktion.
Utöver detta driver vi Studios for a better day som är ett samarbete med stiftelsen Tim Bergling foundation vars syfte är att främja psykisk hälsa bland unga. Förutom samarbetet med Tim Bergling Foundation jobbar vi även nära organisationer som Popkollo, Vem kan bli producent, STIM och många lokala och regionala organisationer.
Dina arbetsuppgifter blir i huvudsak att:
• Vara bollplank och stöd för deltagare, grupper och föreningar som samarbetar med oss.
• Vara delaktig i regionala som nationella arbetsgrupper och team i Sensus musikverksamhet.
• Arrangera och leda workshops samt skapa, planera och genomföra låtskrivarcamps, livespelningar, studioinspelningar och andra arrangemang.
• Tillsammans med en kollega ansvara för att utveckla och driva verksamheten i Umeå framåt, både på kulturhuset Labbet och i verksamheten utanför lokalerna.
Vad behöver du kunna?
Vi tror att du vill möjliggöra för andra att växa genom folkbildning och brinner för att skapa goda förutsättningar för samarbete. Du känner stort engagemang för, och vill bidra till utvecklingen av, Sveriges musik- och kulturliv.
Det är därför helt avgörande att du älskar musik och har god kännedom om dagens moderna musikvärld, både ur ett kulturellt och praktiskt perspektiv med fokus på musikskapande.
Därutöver tror vi att du:
Gillar att dina arbetsuppgifter löper parallellt och är av varierande slag. Du behöver trivas med, och vara duktig på, att strukturera ditt arbete och din tid på ett självständigt och ansvarstagande sätt.
Vi söker dig som:
• Har god förmåga att bygga förtroenden, relationer och samarbeten.
• Har lätt för att kommunicera i tal och skrift, samt är pedagogisk och kan vara tydlig när det behövs i din roll.
• Har erfarenhet av musikskapande, låtskrivande, musikproduktion och arbete i musikstudio, samt är van att jobba med programvaror som LogicPro, Ableton Live, FL-studio.
• Kan prioritera självständigt och ta eget ansvar för planering och genomförande av verksamhet.
• Är vara bekväm med administrativa uppgifter och vill arbeta enligt folkbildningens regelverk.
• Tycker om att lära dig nya digitala verktyg och redan är bekant med AI, Microsoft 365 samt sociala medier.
• Har erfarenhet av eller god förståelse för folkbildning och idéburen sektor.
Det är även meriterande om du:
• Har god kännedom om, och ett personligt nätverk inom, musiklivet i Umeå med omnejd.
• Har erfarenhet av professionellt eller ideellt arbete inom musiklivet, föreningslivet eller frilans inom skapande verksamhet.
• Har erfarenhet av att arbeta uppsökande för att nå nya deltagare och skapa sammanhang, gärna med fokus på unga och unga vuxna i Umeå.
• Har erfarenhet av normkritiskt arbete
• Har kunskaper inom ljud- och ljusteknikPubliceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
Tjänsten är en ett vikariat på heltid under tolv månader, med chans till förlängning. Tillträde den 1 juni 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort är Umeå.
Kollektivavtal finns mellan Fremia, Unionen och Akademikerförbunden. Vi tillämpar målstyrd arbetstid. Resor, även med övernattningar, ingår i tjänsten. Eftersom många av våra arrangemang sker utanför kontorstid förkommer regelbundet arbete kvällar och helger.
Som anställd i Sensus har du möjlighet att arbeta hemifrån till viss del, du har även andra förmåner såsom friskvårdsersättning, friskvårdstimme mm.
Sensus strävar efter mångfald i personalgruppen där medarbetarnas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar verksamheten. Kontakt
Daniel Mikaelsson, enhetschef, daniel.mikaelsson@sensus.se
Lilian Bokestig, Unionen, lilian.bokestig@sensus.se
Kajsa Poidnak, verksamhetsutvecklare, kajsa.poidnak@sensus.se
Så här ansöker du
Sensus tillämpas kompetensbaserad rekrytering och du kommer att få besvara ett antal frågor i samband med ansökan.
Sista ansökningsdag är den 15 mars 2026. Ansökningar behandlas löpande.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sensus Studieförb
, http://www.sensus.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sensus Jobbnummer
9749793