Verksamhetsutvecklare inom kommunsamverkan till Skånetrafiken i Hässleholm
Region Skåne, Skånetrafiken / Organisationsutvecklarjobb / Hässleholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Hässleholm
2025-12-15
Gör skillnad. Varje dag.
Skånetrafikens vision är att kunna erbjuda världens bästa resa och därigenom vara det självklara valet för skåningar. I ditt arbete på Skånetrafiken bidrar du till ett hållbart samhälle och till att Skåne blir en innovativ och attraktiv region att bo, verka och leva i. För oss handlar kollektivtrafik om så mycket mer än resor. Tillsammans med våra resenärer binder vi samman människor och platser varje dag. Tillsammans bidrar vi till en välfungerande infrastruktur som möjliggör utvecklingen av städer och regioner där människor kan bo och leva med hög livskvalitet.
På Skånetrafiken är vi cirka 430 engagerade medarbetare. Affärsområde (AO) Buss med våra 30 medarbetare ansvarar för busstrafiken i Skåne med en årlig budget på strax över 3 miljarder. Samtlig trafik är upphandlad och körs av olika trafikföretag på entreprenad.
Vårt nya moderna huvudkontor i Hässleholm ger utrymme till flexibla arbetssätt och tvärfunktionella möten. Här arbetar du aktivitetsbaserat och väljer arbetsstation utifrån dina behov för stunden. Du har möjlighet att fördela arbetsveckan mellan distansarbete och arbete på plats. Vårt huvudkontor ligger i anslutning till centralstationen. Hit reser du enkelt med tåg eller buss från hela Skåne. Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
I rollen har du ett övergripande ansvar för att utveckla och strukturera kommunsamverkan inom kollektivtrafiken, både genom administrativa samordnande arbetsuppgifter och på ett strategiskt plan. Du stöttar både Affärsområde buss och Skånetrafiken i sin helhet och har ett övergripande ansvar för utvecklingen och strukturen av kommunsamverkan. Därtill säkerställer du en ändamålsenlig och effektiv process kopplad till samverkansarbetet. Rollen innebär att du arbetar för att säkerställa långsiktighet i kollektivtrafikfrågor hos kommuner för att skapa attraktiva och effektiva resor som ökar Skånetrafikens marknadsandel.
Övergripande arbetar du för att skapa tidig involvering och långsiktighet i kollektivtrafikfrågor hos kommunerna och har ett nära samarbete med affärsområdes- och avdelningschefer på Skånetrafiken. I ditt uppdrag bidrar du till utveckling av de olika avdelningarna genom att ge input och rekommendationer kring hur verksamheten kan utvecklas för att bättre nå affärsområdets mål. Du säkerställer att det finns en god förberedelse inför våra kommunsamverkansdialoger, våra processer för möten och dokumentering följs och gör uppföljningar efter enligt vår trepartsstruktur. Rollen innebär också att du aktivt bidrar till enhetens och avdelningens utveckling.
I ditt uppdrag arbetar du bland annat att arbeta med att utveckla och driva format för kommunsamverkan mellan Skånetrafiken, kommuner och trafikföretag samt att stärka befintliga mötesstrukturer och skapa enhetlighet i samarbeten. Du samordnar möten och workshops på både tjänstemanna- och politisk nivå, leder målarbete och bidrar till framtagande av gemensamma dokument. Rollen innefattar även samordning mellan presidier, styrgrupper och arbetsgrupper, både internt på Skånetrafiken och med trafikföretag och Skånes kommuner. Du koordinerar beredning av ärenden internt, samordnar mellan olika avdelningar samt arbetar med strategisk planering tillsammans med staben och andra funktioner.
En viktig del av uppdraget är att säkerställa att vi strategiskt arbetar med rätt frågor vid rätt tidpunkt, skapa långsiktighet i kollektivtrafikfrågor och identifiera behov av inspel till kommundialogen. Du arbetar även med administrativa arbetsuppgifter så som praktisk mötesplanering, samordning av kallelser och intressenter, framtagning av mötesinnehåll samt sammanställning och utskick av mötesmaterial. Du ser till att dokumentation är tillgänglig och aktuell och bedriver omvärldsbevakning inom området.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskole- och/eller universitetsutbildning inom samhällsvetenskap, samhällsplanering, statsvetenskap eller motsvarande. Alternativt har du förvärvat motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet inom för tjänsten relevant område. Du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Vi ser även att du har en god förståelse för processorienterad verksamhetsutveckling. Det är en förutsättning för tjänsten att du har god datorvana. Det är meriterande om du har kunskap kring kommunförvaltning erhållen genom erfarenhet. Därtill ser vi det som fördelaktigt om du har tidigare erfarenhet av arbete med kollektivtrafiksfrågor.
Som person är du prestigelös och trivs i en roll där du får möjlighet att arbeta både på ett strategiskt och operativt plan. Du är en noggrann administratör och har en god förmåga att strukturera, organisera samt prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Då du i din roll har många samverkansytor på olika nivåer ser vi att du trivs i att samarbeta, hålla presentationer och bygga nätverk med både externa och interna parter. I dina möten med våra olika samarbetsparter behöver du både vara trygg i att föra och driva Skånetrafikens intressen samtidigt som du ser till helheten och arbetar för såväl de enskilda kommunernas behov som de regionala. Det kräver att du är både lyhörd, pedagogisk och är en duktig kommunikatör med förmåga att målgruppsanpassa ditt budskap.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 470 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 6 500 serviceresor till jobbet, skolan, sjukvården, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
