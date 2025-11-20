Verksamhetsutvecklare inom kollektivtrafik och mobilitet
2025-11-20
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
Vill du vara med och forma framtidens hållbara resande? Vi söker nu en engagerad och strategisk verksamhetsutvecklare som vill bidra till att utveckla kollektivtrafiken och mobilitetslösningar för ett mer tillgängligt och klimatsmart samhälle. Vi erbjuder en ansvarsfull och meningsfull tjänst där du aktivt bidrar till utvecklingen av framtidens mobilitetslösningar.
Tjänsten är på kommunledningsförvaltningen och ligger inom Utvecklingsenheten. Enheten har i uppdrag att driva hållbar utveckling inom som utanför Karlskrona. Vi är ett bra och engagerat team som ser fram emot att utveckla området mobilitet tillsammans med dig.Publiceringsdatum2025-11-20Arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare kommer du att spela en nyckelroll i att driva utvecklingen av kollektivtrafik och mobilitetstjänster. Du arbetar nära både interna och externa aktörer för att identifiera behov och ta fram lösningar som gör skillnad för resenärer och samhället i stort.
* Samordna kollektivtrafikområdet inom Karlskrona kommun
* Driva utvecklingen framåt i samverkan med Region Blekinge och andra aktörer
* Bidra till strategiska planer och mål för hållbar mobilitet
* Utvärdera och följa upp effekter av genomförda åtgärder
* Hantera löpande ärenden och beredning för politiska beslutKvalifikationer
* Relevant akademisk utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara relevant för tjänsten
* Utbildning inom exempelvis samhällsplanering, miljövetenskap
* God förståelse för resor och transporters roll i samhällsutvecklingen
* Förmåga att tänka strategiskt och omsätta idéer i praktisk handling
* Stark kommunikativ förmåga och vana att arbeta i samverkan
* Extra meriterande är tidigare erfarenheter inom verksamhetsutveckling, projektledning eller mobilitetsfrågor
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
