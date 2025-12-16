Verksamhetsutvecklare inom kollaboration i Åmål
2025-12-16
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
ITPBK Kollaboration är uppdelad i två produktenheter och har ett gemensamt uppdrag att leverera moderna, säkra och stabila samverkanstjänster.
Produktenheterna inom Kollaboration driftar, förvaltar och utvecklar produkter för intern och extern kommunikation i tal, ljud, bild och skrift, som delar i flera IT-tjänster till såväl Försäkringskassan som anslutna Kundmyndigheter. Produktenheten kollaboration som du kommer tillhöra ansvarar för, samordning- och kravställning ur ett verksamhetsperspektiv för tjänster och produkter inom området kundservice och arbetsplatsstöd.
Verksamhetsutveckling, helhetssyn och samarbete
Som verksamhetsutvecklare ansvarar du för att driva och stödja kundorienterad verksamhetsutveckling som bidrar till förverkligandet av Försäkringskassans vision och verksamhetsidé. Du har även ett ansvar att uppmärksamma utvecklingsbehov och omsätta dessa till konkreta aktiviteter.
I tjänsten ingår att bevaka och vara väl insatt i aktuell samhällsutveckling av betydelse för Försäkringskassan samt att utifrån detta analysera tänkbara konsekvenser för verksamheten. I arbetet ingår också att medverka i olika nätverk och bland annat delta i beredningar, verksamhetsplanering och årsredovisningar. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har flerårig erfarenhet av utvecklingsarbete inom eller gentemot it
• har mycket goda kunskaper inom förändrings- och utvecklingsprocesser
• har goda kunskaper i projektledning och olika samverkansformer
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har god organisatorisk förståelse och kan omsätta denna i verksamheten
• har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av att jobba med kravställning inom eller gentemot it
• har erfarenhet av att arbeta i en liknande verksamhet med verksamhetsutveckling inom områden som telefoni, kundcenter och myndighetsväxel
• har erfarenhet av att implementera nya it stöd
• har erfarenhet av att arbeta i en stor offentlig organisation.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Placeringsort: Åmål.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Maria Pettersson, 010-118 71 42 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Hanna Fransson, hanna.fransson@forsakringskassan.se
, 010-113 44 55 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Marie Nordenfjäll, Saco-S Mohamed Abu-Torse, Seko Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 30 december. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
