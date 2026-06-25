Verksamhetsutvecklare inom klimat och miljö
Växjö kommun, Kommunledningsförvaltningen / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2026-06-25
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Vill du vara med och driva Växjös omställning till ett hållbart och klimatneutralt samhälle?
Utvecklingsenheten på avdelningen Hållbarhet och demokrati söker en verksamhetsutvecklare som vill bidra till att påskynda omställningen mot ett hållbart Växjö 2030. Som en del av satsningen Klimatneutrala städer 2030 arbetar vi tillsammans med andra aktörer för att minska klimatpåverkan och utveckla framtidens hållbara samhälle.
I rollen arbetar du med att utveckla, samordna och driva kommunövergripande initiativ inom klimat- och miljöområdet. En viktig del av uppdraget är att stärka kommunens arbete med cirkulär ekonomi, med särskilt fokus på återbruk och cirkulärt byggande. Du kommer också att arbeta med klimatomställning, hållbarhetsrapportering, analys, uppföljning och genomförande av insatser för att nå kommunens klimat- och hållbarhetsmål.
Arbetet innebär nära samverkan med kommunens förvaltningar och bolag samt externa aktörer som näringsliv, akademi, myndigheter och civilsamhälle. Du omsätter strategier till konkreta projekt och resultat och bidrar till att skapa engagemang och framdrift i omställningsarbetet.Kvalifikationer
Du har relevant högskoleutbildning inom miljö, klimat, hållbar utveckling eller motsvarande. Vi söker dig som har erfarenhet av utvecklingsarbete, projektledning eller samordning inom klimat- och miljöområdet. Erfarenhet av cirkulär ekonomi, återbruk eller hållbart samhällsbyggande är meriterande.
För att lyckas i rollen är du initiativrik, drivande och samarbetsinriktad. Du har förmåga att skapa engagemang, bygga relationer och omsätta strategiska mål till konkreta resultat. Du kommunicerar väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Hos oss får du ett utvecklande uppdrag där du tillsammans med engagerade kollegor bidrar till ett hållbart Växjö.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Växjö kommun erbjuder en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "181087". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
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351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Roger Hildingsson 0470-41058 Jobbnummer
9978737