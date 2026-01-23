Verksamhetsutvecklare inom Internationell vård i Stockholm
Försäkringskassan / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-01-23
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Som verksamhetsutvecklare inom Internationell Vård har du många kontakter både inom och utanför Försäkringskassan. I vårt uppdrag ingår det att styra och stödja verksamhetsutveckling inom Internationell Vård, både med och utan it-inslag. I uppdraget ingår också att vara Sveriges röst i olika internationella arbetsgrupper.
Verksamhetsutveckling, analys och intern samverkan
Som verksamhetsutvecklare ansvarar du för att driva och stödja kundorienterad verksamhetsutveckling som bidrar till förverkligandet av Försäkringskassans vision och verksamhetsidé. Du har även ett ansvar att uppmärksamma utvecklingsbehov och omsätta dessa till konkreta aktiviteter.
I tjänsten ingår att bevaka och vara väl insatt i aktuell samhällsutveckling av betydelse för Försäkringskassan samt att utifrån detta analysera tänkbara konsekvenser för verksamheten. I arbetet ingår också att medverka i olika nätverk och bland annat delta i beredningar, verksamhetsplanering och årsredovisningar. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har mycket goda kunskaper inom förändrings- och utvecklingsprocesser
• har goda kunskaper i projektledning och olika samverkansformer
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
• har förmåga att skapa ett användbart nätverk
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• kommer med innovativa idéer och lösningar som främjar utveckling
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet från arbete inom aktuellt verksamhetsområde
• har flerårig erfarenhet av verksamhetsutveckling
• har erfarenhet av agilt arbetssätt
• har erfarenhet av att arbeta i en stor offentlig organisation
• har arbetat med digitalisering och automatisering
• har erfarenhet av processutveckling och FK-VERA.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Två till tre tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsorter: Stockholm och Visby.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Fredrik Ögren, 010-116 79 76 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Jenny Fredriksson, jenny.fredriksson@forsakringskassan.se
, 010-113 71 07 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Eric Berg, 010-11 99 277 eller Aleksandra Bumbaroska, 010-112 69 19, Saco-S: Matti Norrby, 010-111 84 76 eller Camilla Leveau, 010-111 50 13, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 12 februari 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
