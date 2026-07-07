Verksamhetsutvecklare inom informationssäkerhet i Sundsvall
Försäkringskassan / Organisationsutvecklarjobb / Sundsvall Visa alla organisationsutvecklarjobb i Sundsvall
2026-07-07
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Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Säkerhetsarbetet utgår från Försäkringskassans ledningssystem för säkerhet, vilket verksamhetsområde Säkerhet ansvarar för att utveckla och förvalta. Verksamhetsområde Säkerhet ansvar omfattar bland annat säkerhetsskydd samt informationssäkerhet krisberedskap, sektorsansvar och incidenthantering.
Informationssäkerhet, AI-drivna säkerhetsrisker samt cybersäkerhetslagen
Alla medarbetare inom verksamhetsområde Säkerhet har en primär inriktning inom något av våra ansvarsområden. Som informationssäkerhetsexpert ingår du i området strategisk säkerhet och tjänsten är i första hand inriktad på arbete inom informationssäkerhetsområdet men du kommer även arbeta med andra uppgifter inom säkerhetsområdet såsom säkerhetsskydd.
Som informationssäkerhetsexpert förväntas du delta i det systematiska informationssäkerhetsarbetet vid myndigheten och vara med och utveckla skyddet av Sveriges säkerhet till exempel gällande AI eller cybersäkerhetslagen. Du har en aktiv del i vidareutvecklingen av arbetet och ledningssystemet för säkerhet tillsammans med dina kollegor. Du ansvarar för att identifiera utvecklingsbehov och bereda och föredra underlag samt delta i eller driva egna projekt.
Du har en gedigen erfarenhet av systematiskt informationssäkerhetsarbete och god kunskap om gällande samt kommande lagstiftning och regelverk inom informationssäkerhet och relaterade områden inom säkerhet. Du förväntas sprida din kunskap internt och externt då tjänsten innebär många kontaktytor och samarbeten både inom och utanför myndigheten. Detta är en fantastisk möjlighet för dig som vill arbeta strategiskt, operativt och proaktivt med informationssäkerhet och samtidigt bidra till en kultur där säkerhet genomsyrar allt vi gör.
För att passa i rollen behöver du vara självgående med en god förmåga att tolka, utvärdera och hantera komplex och skyddsvärd information och utifrån det kunna göra urval och prioriteringar utifrån risk och styrning. Du är noggrann, har hög integritet och är trygg i dig själv så att du kan göra egna bedömningar. Du är van vid att driva processer och ta egna initiativ. Tillgänglighet, god service, information, vägledning och leverans ska känneteckna ditt arbete. Du ska också vara kommunikativ, noggrann och ha en hög säkerhetsmedvetenhet.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
har en relevant högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
flerårig erfarenhet av arbete med informationssäkerhet och mycket god kunskap i de lagar och förordningar som reglerar område
agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
kan förstå och analysera komplexa frågor
samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
några års arbetslivserfarenhet från säkerhetsområdet vid civil myndighet
formell utbildning inom informationssäkerhet till exempel via YH
dokumenterad erfarenhet av att arbeta med AI-frågor relaterat till säkerhet
dokumenterad erfarenhet av att arbeta med Cybersäkerhetslagen alternativt NIS/Dora
dokumenterad erfarenhet av att arbeta med kravställning mot leverantörer gällande säkerhet eller beredskap.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-07-07Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Vissa anställningar hos oss innebär deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. För att bli anställd i en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Yrkesrollen för tjänsten är verksamhetsutvecklare. Resor i tjänsten förekommer. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Stockholm eller Sundsvall. För rätt kandidat kan även placering på någon av de andra orterna där Verksamhetsområde säkerhet bedriver verksamhet diskuteras. Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.linkedin.com/safety/go/?url=https%3A%2F%2Fwww%2Eforsakringskassan%2Ese%2Fom-forsakringskassan%2Fjobba-hos-oss&urlhash=cisX&mt=kqOykxL5vmMKHbGwq-j5ED8_8U2E1ztsI51O4_inOP1GG2SWcv1r1E5DOJuI3QoB6fr9xSAjBqxmlsJzKriXsLc8l68&isSdui=trueKontakt
Chef: Stefan Hultemar, 010-112 08 12 (för frågor om tjänsten, tillgänglig v32-33). HR-specialist: Carin-Maria Dahlberg, 010-113 10 47, carin-maria.dahlberg@forsakringskassan.se
(för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Daniel Källström, 010-119 61 29, Saco-S: Matilda Eneqvist, 010- 118 33 81 Seko: Johanna Grundström, 010- 115 30 44Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2026. När du ansöker bifogar du ditt CV. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar, du får istället besvara ett antal urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), https://www.forsakringskassan.se/
Box 42006 (visa karta
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126 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Försäkringskassan Jobbnummer
9994959