Verksamhetsutvecklare inom Individ- och familjeomsorgen (IFO)
2025-08-22
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
Visa alla jobb hos Vimmerby kommun, Individ- och familjeomsorg IFO i Vimmerby
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Socialförvaltningens verksamheter arbetar mot det gemensamma målet att ge bästa möjliga service, vård och omsorg till kommunens invånare. Inom verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorgen (IFO) möter vi barn, ungdomar och vuxna som behöver hjälp och stöd från socialtjänsten. Till följd av den nya socialtjänstlagen står vi inför en omställning och har som centralt mål att utveckla en mer förebyggande, lättillgänglig, jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst.
Nu söker vi en Verksamhetsutvecklare som vill driva förändringsarbetet inom IFO-verksamheten med särskilt fokus på den nya socialtjänstlagen.Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Som Verksamhetsutvecklare inom IFO är ditt huvudsakliga uppdrag att driva och stödja verksamhetens utveckling i nära samarbete med verksamhetschef, enhetschefer och medarbetare. Du har ett särskilt fokus på implementeringen av den nya socialtjänstlagen, men arbetar även utifrån andra relevanta lagar, förordningar, riktlinjer och identifierade utvecklingsbehov. Du ansvarar för att omsätta övergripande mål till konkreta utvecklingsinsatser och handlingsplaner som syftar till att bygga en förebyggande och lättillgänglig socialtjänst. Du samverkar med interna och externa nätverk och samarbetspartners, bidrar till kunskapsutbyte och god kommunikation om utvecklingsfrågor och fungerar som en stödjande resurs i förändringsarbetet för att stärka en kunskapsbaserad praktik. I uppdraget ingår att identifiera och implementera nya arbetssätt, metoder och riktlinjer för att förbättra verksamhetens kvalitet och effektivitet. Det ingår även kvalitetssäkring och uppföljning för att säkerställa en evidensbaserad, rättssäker och kvalitativt god IFO-verksamhet som möter medborgarnas behov och samhällets krav.
I uppdraget ingår bland annat att:
* Leda och aktivt driva utvecklingsprocesser och projekt inom IFO
* Stödja chefer och medarbetare i förändringsarbetet, inklusive framtagande av rutiner och processbeskrivningar
* Bevaka relevanta lagändringar, forskning, trender och goda exempel inom det sociala arbetsfältet
* Arbeta systematiskt med att utvärdera verksamheten, inklusive analys av statistik och resultat
* Utveckla och implementera system för kvalitetssäkring och uppföljning
* Bidra till god kommunikation och informationsspridning inom IFO och mot externa samarbetspartners
* Representera IFO i interna och externa samverkansforum och arbetsgrupper
* Initiera och delta i relevanta nätverk för kunskapsutbyte
* Fungera som ett kunskapsstöd och en resurs i utvecklingsfrågor
Du ingår i IFOs ledningsgrupp och är direkt underställd IFO-chef. Längre fram kommer vi göra förflyttningen inom fler delar av Socialförvaltningen och andra verksamhetsområden kan komma att bli aktuella för tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen som socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av myndighetsutövning inom något av IFO:s verksamhetsområden är ett krav. Du förväntas ha aktuell kunskap om det sociala arbetsfältet, särskilt inom individ- och familjeomsorgen. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska med förmåga att formulera tjänsteskrivelser, riktlinjer och rutiner på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att leda utvecklingsprojekt och förändringsarbete, eller om du har vidareutbildning inom verksamhetsutveckling, projektledning eller kvalitetsarbete. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med kvalitetssystem, uppföljning och utvärdering samt kunskap om relevanta IT-system och digitala verktyg som används inom socialtjänsten.
Vi söker en engagerad och lösningsfokuserad person som har en positiv inställning till förändring och utveckling. Du är en initiativtagare som sätter igång aktiviteter och driver processer vidare. Du tar ansvar för din uppgift och strukturerar ditt arbete med noggrannhet för att nå resultat. Med en god analytisk förmåga tar du dig an komplexa frågor och bidrar till att lösa komplicerade problem. Du tänker strategiskt, har ett brett synsätt på saker och tar hänsyn till det större perspektivet i frågor. Du ser till sakernas långsiktiga betydelse och tänker på hela verksamhetens bästa i både agerande och beslut.
Vidare är du en person som bygger förtroende till andra och samarbetar bra med människor. Du har en pedagogisk fallenhet och kan förmedla din kunskap till andra anpassat efter situation och person. Du vågar även tänka nytt i arbetsrelaterade frågor och har ett genuint intresse av att bidra till en förebyggande, lättillgänglig, jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Vi erbjuder dig:
* Flextid
* Distansarbete till viss del av arbetstiden enligt överenskommelse
* Möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra semesterdagar
* Friskvårdsbidrag
ÖVRIGT
Inför anställning begär vi utdrag från belastningsregistret.
För kontaktuppgifter till fackliga representanter, maila till hr@vimmerby.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
