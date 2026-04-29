Verksamhetsutvecklare inom HR-avdelningen i Östersund
2026-04-29
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Vi söker verksamhetsutvecklare med erfarenhet av att driva strategiska utvecklingsinitiativ till vår nyinrättade utvecklingsfunktion inom HR avdelningen. Du förväntas bidra med din erfarenhet och vi ser gärna att du har systemsyn, är konstruktiv, prestigelös och har förmåga att driva och koordinera utvecklingsinitiativ såväl självständigt som tillsammans med andra. Hos oss kommer du att få möjlighet att driva utveckling som är myndighetsövergripande tillsammans med andra avdelningar.
Verksamhetsutveckling, analys och intern samverkan
Som verksamhetsutvecklare ansvarar du för att driva och stödja myndighetsgemensam verksamhetsutveckling. Du har även ett ansvar att uppmärksamma utvecklingsbehov och omsätta dessa till konkreta aktiviteter. Som verksamhetsutvecklare hos oss behöver du självständigt skapa och underhålla nätverk med nödvändiga kontakter, samt upprätthålla goda relationer inom avdelningen och på andra avdelningar. Du har förmåga att såväl bidra i arbetsgrupper som leda strategiska uppdrag. Vi vill även att vår utvecklingsfunktion ska vara ett forum där alla förväntas bidra med gott samarbete, eget perspektiv och ett lösningsfokuserat förhållningssätt - för att vår utveckling ska vara ändamålsenlig i relation till verksamhetens behov.
I tjänsten ingår att bevaka och vara väl insatt i aktuell samhällsutveckling av betydelse för Försäkringskassan och utifrån detta analysera tänkbara konsekvenser för verksamheten. I arbetet ingår att självständigt analysera komplexa frågor och kommunicera dem på ett begripligt sätt till olika målgrupper.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
har erfarenhet av att driva strategiska initiativ, självständigt och tillsammans med andra
har flerårig erfarenhet från verksamhetsutveckling
agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
har förmåga att skapa ett användbart nätverk och kan förstå och analysera komplexa frågor
kommer med kreativa idéer och lösningar som främjar utveckling
samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
har erfarenhet av att driva myndighetsgemensam utveckling
har erfarenhet av att processleda ledningsgrupper på hög nivå
har god kunskap om Försäkringskassans organisation
har erfarenhet av att arbeta i en stor offentlig organisation
har erfarenhet av agilt arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Ett flertal tjänster, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsorter: Stockholm, Göteborg, Malmö eller Östersund.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-oss
Chefer: Ola Kristiansson, 010-119 57 32 eller Susanne Engström 010-116 47 82 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Elin Magnusson, elin.magnusson@forsakringskassan.se
, 010-113 44 98 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Siv Norlin, 010-116 96 76, Saco-S: Cecilia Silverson, 010-115 26 18, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 13 maj 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service.
