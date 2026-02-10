Verksamhetsutvecklare inom Gripen inköp
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll:
Vi söker en driven och erfaren verksamhetsutvecklare med ett brinnande intresse för att optimera och effektivisera vår inköpsfunktion! Du kommer att ha en central roll i vårt team och ansvara för att utveckla och förbättra våra inköpsprocesser för att säkerställa hög effektivitet och kvalitet. Arbetet sker i våra nyrenoverade lokaler, som erbjuder en modern och inspirerande arbetsmiljö där du blir en del av ett team som verkligen gör skillnad.
* Som verksamhetsutvecklare inom inköp och inköpskvalitet kommer du att arbeta med att leda, driva och utveckla arbetssätt och processer för att effektivisera vårt inköpsarbete och innovation framåt.
* Du kommer samarbeta tätt med interna och externa parter för att säkerställa att inköpsprocesserna möter vår kravbild och skapar värde för hela organisationen.
* Din roll inkluderar också att utveckla och implementera mätningar för att säkerställa framdrift och önskad effekt av insatserna.
* Du kommer bidra med ditt kunnande och erfarenhet vid olika revisioner för att säkerställa att vi möter alla krav och standarder och bidra till vår kontinuerliga förbättring. Dessutom kommer du att coacha och utbilda i arbetssätt och processförbättringar, och behöver därmed vara en inspirerande ledare som driver förändring och utveckling.
Din profil:
Vi söker någon med erfarenhet av inköp och verksamhetsutveckling eller inom liknande roller, med en passion för att göra skillnad. Du bör ha förmåga att se helheten och tänka långsiktigt. Vi värdesätter att du har en analytisk förmåga med problemlösningsfärdighet och en vilja att ta på dig utmaningar och hitta kreativa lösningar samtidigt att du är lyhörd för andras perspektiv.
* Du ska ha en god förmåga att kommunicera och samarbeta i team, vidare är det viktigt med en öppen och inkluderande attityd för att lyckas.
* Goda kunskaper i svenska och engelska samt förmåga att uttrycka sig i skrift är ett krav.
* Vidare värdesätter vi kunskaper i relevanta IT-system och verktyg för inköp och kvalitet, med en vilja att hålla sig uppdaterad med den senaste tekniken.
* Det är även önskvärt att du har erfarenheter av ISO9001, EN9001 samt även gällande flygtillstånd.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av:
Vi erbjuder en dynamisk och utmanande arbetsmiljö där innovation och utveckling är nyckelord, och där du får möjlighet att påverka och forma framtiden. Du kommer att ha möjligheter att växa både personligt och professionellt. Du blir en del av ett team som verkligen gör skillnad, och där dina insatser uppskattas och värdesätts.
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
