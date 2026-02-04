Verksamhetsutvecklare inom forskning, utbildning och förbättringsarbete
Folktandvårdens ledningsstab
Folktandvården Region Jönköpings län söker en verksamhetsutvecklare till Enheten för Innovation och kunskapsutveckling - en roll för dig som vill kombinera forskning, utbildning och verksamhetsutveckling i en samhällsviktig organisation.
Har du egen erfarenhet av forskning och/eller utbildning, eller har du arbetat i en stödjande, samordnande eller utvecklande roll nära dessa områden? Vill du bidra till att stärka kunskapsutveckling och lärande i en av Sveriges största folktandvårdsorganisationer? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig.
Om rollen
Som verksamhetsutvecklare är du en nyckelperson i arbetet med att utveckla och stärka Folktandvårdens forskning, utbildningar och förbättringsarbete. Du arbetar nära kollegor i enheten, forskningsledare, ämnesföreträdare, chefer och verksamheten i stort för att omsätta strategier och behov till konkreta förbättringar i den kliniska vardagen.
Rollen kombinerar ett strategiskt perspektiv med ett operativt genomförande. Du:
• samordnar och utvecklar utbildningsinsatser
• bidrar till att stärka förutsättningarna för klinisk forskning
• analyserar processer och identifierar utvecklings- och förbättringsområden
• projektleder förändrings- och förbättringsinitiativ
• fungerar som ett nav mellan utbildare, forskare och verksamhet
Du faciliterar dialoger och workshops, leder förbättringsprojekt, stöttar forskare och utbildningsansvariga samt inspirerar till ett systematiskt och hållbart förbättringsarbete.
Din arbetsplats
Folktandvården Region Jönköpings län har det övergripande ansvaret för tandvården i länet. Med cirka 700 medarbetare är vi landets fjärde största folktandvårdsorganisation. Verksamheten omfattar 26 allmäntandvårdskliniker, specialisttandvård vid Odontologiska Institutionen med samtliga nio odontologiska specialiteter samt ett nationellt kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd.
Vi förenar affärsmässighet med vårt uppdrag som offentlig vårdgivare och arbetar långsiktigt för god munhälsa och hög kvalitet i vården.
Innovation och kunskapsutveckling är en del av Folktandvårdens ledningsstab och är en tvärprofessionell och framåtblickande enhet med kompetenser inom bland annat forskning, utbildning, IT, kunskapsstyrning, projektledning, patientsäkerhet och kvalitetsutveckling. Här erbjuds ett nära samarbete, högt engagemang och goda möjligheter att påverka. Enheten leds av en erfaren chef och du har nära till dialog med Folktandvårdens ledningsgrupp.Publiceringsdatum2026-02-04Profil
Vi söker dig som har:
• erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsarbete inom hälso- och sjukvård och/eller högre utbildning
• relevant högskoleutbildning om minst kandidatexamen
• påbyggnadsutbildning inom projektledning och/eller kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvård, alternativt forskarutbildning
Du har god förståelse för vårdens komplexitet och förmåga att balansera patientsäkerhet, kvalitet, och effektivitet. Du arbetar strukturerat och analytiskt och drivs av att utveckla hållbara processer som förenklar vardagen för både verksamhet och medarbetare.
Du är trygg i att leda och driva utvecklingsarbete i komplexa miljöer och har ett genuint intresse för förändringsledning. Du skapar delaktighet, kommunicerar tydligt och bygger förtroende i samverkan med olika professioner. Du är lyhörd, tålmodig och har ett helhetsperspektiv i prioriteringar och beslut.
B-körkort är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Du kommer få goda möjligheter att påverka hur rollen utvecklas och möjlighet till många kontaktytor inom hela Region Jönköpings län där samarbete och erfarenhetsutbyte tar plats.
Som medarbetare inom Folktandvården får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Mer om förmånerna: Förmåner som anställd, Folktandvården, Region Jönköpings län (https://rjl.se/Folktandvarden/jobba-hos-folktandvarden/att-jobba-hos-oss/formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Annika Bergman, annika.bergman@rjl.se
, 0705872966.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 25 februari. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
