Verksamhetsutvecklare inom folkbildning och antidiskriminering
2026-04-17
Sensus studieförbund söker en verksamhetsutvecklare med ett delat uppdrag inom folkbildning och antidiskriminering. Hela tjänsten finns hos Sensus studieförbund, samtidigt som halva uppdraget utförs på antidiskrimineringsbyrån Rättighetscentrum Västerbotten, som Sensus är huvudman för. Läs mer om Rättighetscentrum Västerbotten - https://rattighetscentrumvasterbotten.se/.
Vad kommer du att göra som verksamhetsutvecklare hos oss?
Halva arbetstiden arbetar du som verksamhetsutvecklare och utbildare på antidiskrimineringsbyrån Rättighetscentrum Västerbotten. Byrån arbetar med kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd, informations- och utbildningsinsatser samt opinionsbildning för att förebygga och motverka diskriminering samt främja lika rättigheter och möjligheter. Den andra halvan av arbetstiden arbetar du som verksamhetsutvecklare inom Sensus ordinarie folkbildningsverksamhet, med fokus på att samverka med ideella föreningar och utveckla studiecirklar, kulturarrangemang och annan folkbildande verksamhet.
I praktiken betyder det att du får ett varierat arbete där du både möter människor och föreningar, planerar och genomför utbildningar, motverkar och förebygger diskriminering, utvecklar samarbeten och bidrar till att fler människor får möjlighet att organisera sig, få kännedom om sina rättigheter samt lära tillsammans och ta plats i samhället. Du kommer att arbeta nära kollegor inom Sensus och Rättighetscentrum Västerbotten. Arbetet sker självständigt men i samverkan med andra, och innehåller både relationsbyggande, planering, genomförande och uppföljning.
En del av arbetet sker ute i verksamheter och tillsammans med föreningar i norra Sverige. Dina arbetsuppgifter blir i huvudsak att:
planera, genomföra och följa upp utbildningsinsatser inom antidiskriminering, normkritik och lika rättigheter och möjligheter
utveckla och stödja folkbildande verksamhet tillsammans med ideella föreningar, till exempel studiecirklar och kulturarrangemang
skapa, vårda och utveckla samarbeten och relationer med föreningar, nätverk och andra aktörer i civilsamhället
arbeta med verksamhetsutveckling, planering, samordning, dokumentation och uppföljning av verksamhetens mål och aktiviteter
Vad behöver du kunna?
Vi söker dig som motiveras av att kombinera arbete med folkbildning och antidiskrimineringsverksamhet. Vi tror att du har relevant utbildning, kunskap och erfarenhet inom något eller flera av tjänstens områden, till exempel folkbildning, antidiskriminering, pedagogik, kommunikation eller liknande. Det är viktigt att du:
har kunskap om, och ett engagemang för, att motverka och förebygga diskriminering samt främja lika rättigheter och möjligheter
har erfarenhet av och god förmåga att planera och genomföra utbildningsinsatser för olika målgrupper
har kunskap om normkritik och andra arbetssätt som bidrar till tryggare och mer inkluderande rum
har erfarenhet av att arbeta med folkbildning, föreningsliv eller annan verksamhet i civilsamhället
kan strukturera, prioritera och driva ditt arbete framåt
Det är meriterande om du också har lokalförankring och kontaktnät i Västerbottens län. Därtill är körkort för personbil meriterande då resor sker i tjänsten.
Därutöver tror vi att du:
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en person som både kan samarbeta prestigelöst med andra och arbeta självständigt när det behövs.
Vi tror också att du:
är relationsskapande och tycker om att bygga förtroende och långsiktiga samarbeten med föreningar och andra aktörer
är lyhörd, varm och respektfull i mötet med människor, också när någon befinner sig i en utsatt situation
är strukturerad och har förmåga att organisera, prioritera och följa upp ditt arbete
har mod att adressera behov och tar hjälp av kollegor
trivs i en roll där arbetsuppgifterna varierar och där du ibland behöver arbeta kvällar och helger Publiceringsdatum2026-04-17Om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid. Anställningtid blir ca ett år, med början i mitten av augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Kollektivavtal finns mellan Fremia, Unionen och Akademikerförbunden. Vi tillämpar målstyrd arbetstid. Placeringsort är Umeå. Resor, ibland med övernattning, ingår i tjänsten. Kvälls- och helgarbete förekommer vid behov.
Frågor om tjänsten
Clara Höglund, verksamhetsutvecklare
Telefon: 076-272 71 65
E-postadress: clara.hoglund@sensus.se
Facklig kontaktperson
Erik Kraft Fängström, Unionen
Telefon:070-292 21 24
E-postadress: erik.kraft.fangstrom@sensus.se
Sista ansökningsdag är 2026-05-05
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123333".
Arbetsgivare Sensus Studieförb
903 29 UMEÅ
För detta jobb krävs körkort.
Sensus Studieförbund Jobbnummer
9862342