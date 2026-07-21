Verksamhetsutvecklare inom digitalisering till SiS
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Organisationsutvecklarjobb / Solna Visa alla organisationsutvecklarjobb i Solna
2026-07-21
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 500 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 5000 medarbetare.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och driva digitaliseringen av Statens institutionsstyrelse? Just nu pågår en intensiv och spännande utveckling av myndigheten där digitalisering är en viktig del.
Som verksamhetsutvecklare på sektionen för it-planering på it- och digitaliseringsavdelningen stöttar du verksamheten i digitaliseringsarbetet. Tillsammans med andra kollegor identifierar och kartlägger du processer och rutiner som kan effektiviseras med hjälp av teknik och digitala verktyg. Det innebär att du skapar och leder nätverk, genomför förstudier och håller ihop arbetet från idé till färdig leverans. Du kommer även att bidra i arbetet med att utveckla metoder, styrdokument och samverkansmodeller för digitaliseringsarbetet.
Avdelningen har ett brett uppdrag så du kommer även få möjlighet att driva mindre projekt, genomföra upphandlingar, ha leverantörskontakter och att hantera avtal mm.
It- och digitaliseringsavdelningen består av ca 80 medarbetare och har ett nationellt och sammanhållande ansvar för myndighetens digitala och tekniska utveckling och förvaltning. Avdelningen tillhandahåller säkra, tillgängliga och kostnadseffektiva digitala lösningar. Avdelningen tillhandahåller dessutom professionella tjänster som stödjer och avlastar verksamheten så att den kan fokusera på kärnuppdraget. Avdelningen representerar myndigheten i eSam och koordinerar interna och externa utvecklingsaktiviteter.
Tjänsten är placerad på sektionen för it-planering, en av tre sektioner på avdelningen, och du rapporterar till sektionschefen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
Akademisk examen inom relevant område för tjänsten.
Flerårig arbetslivserfarenhet av att framgångsrikt ha bedrivit verksamhetsutveckling med fokus på digitalisering i en komplex organisation med stor geografisk spridning.
Erfarenhet av att kartlägga bl.a. processer, rutiner, risker och behov i nära samarbete med verksamheten.
Erfarenhet av att genomföra förstudier och utredningar för att säkerställa att digitala lösningar möter verkliga behov.
Erfarenhet av facilitering av workshops och möten.
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Utbildning inom metoder och modeller för verksamhetsutveckling, exempelvis tjänstedesign.
Utbildning inom projektledning.
Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet.
Erfarenhet av offentlig upphandling, leverantörskontakter och avtalshantering.
Kunskap om eSamverkansprogrammet (eSam)
För att lyckas i rollen behöver du vara en erfaren verksamhetsutvecklare med ett gott ledarskap. Du har ett tydligt verksamhetsfokus och du drivs av att utveckla verksamheten med hjälp av teknik och digitala verktyg. Du främjar ett gott samarbete både internt och externt. Du är kommunikativ och skapar dialog, delaktighet och engagemang.
Som person är du engagerad och driven, du har ett genuint fokus på verksamheten och en vilja att förenkla befintliga processer och utveckla nya. Du är strukturerad och uthållighet då arbetet kräver att du har god förmåga att förstå, analysera och prioritera komplexa frågeställningar.
För tjänsten krävs att du har god förmåga att hantera texter och att du är förtroendeingivande och tydlig i ditt sätt att kommunicera. Du är van vid att driva arbete under utveckling och förändring och trivs med att arbeta både självständigt och i grupp.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort är Solna. Resor i tjänsten kan förekomma.
Vi erbjuder en hybrid arbetsmiljö fördelat mellan kontor och distansarbete upp till 40% om verksamheten tillåter.
På SiS är vi angelägna om att våra anställda mår bra och har förutsättningar att uppnå goda arbetsresultat. Vi satsar på intressanta och utvecklande arbetsuppgifter och tillgång till kompetensutveckling för alla.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/
Ansökan
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 14 augusti 2026.
Med anledning av semesterperioden hänvisas frågor om tjänsten till:
Vecka 30, Avdelningsdirektör Fredrik Oljeqvist på nummer: 010-453 41 90
Vecka 31, Sektionschef Nisse Schönnings på nummer: 010-453 41 33
Vecka 32, Enhetschef Hannes Brage på nummer: 010-453 40 89
Vecka 33, Avdelningsdirektör Fredrik Oljeqvist på nummer: 010-453 41 90
Arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen. Kontakt
Daniel Jafari
Sektionschef
010-453 46 48
Jenny Kingstedt
Facklig företrädare ST/OFR
010-453 40 77
Isabelle Strid
Facklig företrädare Saco-S
010-453 40 68
Adham Abu-Sultan
Facklig företrädare SEKO
010-453 22 05
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
171 22 SOLNA Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Sektionschef
Daniel Jafari +46104534648 Jobbnummer
10008363