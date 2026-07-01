Verksamhetsutvecklare inom digitalisering till Mölndals stad
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2026-07-01
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I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Mölndals stad är inne i ett expansivt skede och digitalisering står högt på agendan. Vi behöver skapa förutsättningarna för att realisera kommunens ambition kring digitalisering för att skapa bästa möjliga service till våra invånare och näringsliv.
I Mölndals stad satsar vi på verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering för att med gemensam kraft, internt som externt, möta framtidens utmaningar och möjligheter. Har du mod, driv och lust att tackla komplexa samhällsutmaningar tillsammans med andra likasinnade? Ja, då ska du söka den här tjänsten för vi behöver fler kollegor till Digitaliserings- och IT-avdelningen.
Digitaliserings- och IT-avdelningen, som tillhör stadsledningsförvaltningen i Mölndals stad, består av en stab, två team Digitalisering och IT-säkerhet samt två enheter, Utveckling och Förvaltning och IT-drift och Support. Totalt är vi cirka 47 medarbetare, vars uppdrag är att arbeta både strategiskt och operativt för att driva digitaliseringen framåt, ansvara för cybersäkerheten samt att säkerställa en väl fungerande digital infrastruktur i staden.
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare digitalisering till Digitaliserings- och IT-avdelningen för ett vikariat under ett års tid.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare kommer du att arbeta aktivt med Mölndals stads övergripande digitalisering utifrån antagna strategier samt med vårt digitala innovationsarbete och omvärldsbevakning.
Du kommer även att:
• Ansvara för att stödja i förvaltningarnas verksamhetsutveckling och digitaliseringsråd
• Agera metodstöd inom metoder för verksamhetsutveckling såsom innovation, processmetodik, nyttorealisering med flera
• Stödja alternativt leda stadens beredningsgrupper/-arbeten
• Stödja den innovativa och digitala utvecklingen inom staden
• Inspirera och stödja verksamheter vid införande av digitala lösningar
• Stödja i arbetet med att förbättra och effektivisera verksamheternas processer
• Stödja verksamheterna med att genomföra nyttoanalyser och behovskartläggningar
• Stödja verksamheterna och utbilda i Mölndals stads systemstöd för portföljstyrning
• Agera internkonsult för verksamhetsspecifika utvecklingsuppdrag
• Delta aktivt i olika forum på digitaliserings- och IT-avdelningen och i Mölndals stads verksamheter inom digitaliseringsfrågor
• Delta aktivt i olika nätverk samt forum med andra kommuner och myndigheter i digitaliseringsfrågor och samverkan.Kvalifikationer
Till denna tjänst söker vi dig som har högskoleutbildning inom till exempel IT och digitalisering, offentlig förvaltning eller annan utbildning/arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget. Du som söker har erfarenhet av att arbeta med förändringsarbete, projektledning och/eller verksamhetsutveckling.
Det är meriterande om du har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling, processutveckling och agila metoder. Det är även meriterande om du har kompetens inom upphandling och LOU samt om du tidigare har arbetat i en politiskt styrd organisation.
Som person har du ett högt driv och god initiativförmåga. Du är ordningsam och engagerad och har lätt för att med god pedagogisk förmåga skapa långsiktiga relationer. Du har god kommunikativ förmåga och skapar förutsättningar för ett tydligt och effektivt arbetssätt för dig själv och din omgivning. Att du är flexibel och gillar förändringsarbete ser vi som en självklarhet. Du söker och tar fasta på möjligheter att tänka nytt i arbetsrelaterade sammanhang och har förmåga att sedan omsätta det i praktiken. Du håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning och du reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet.
Söker du ett arbete där du får möjlighet att växa samtidigt som du bidrar till att skapa välfärd? Där du har möjlighet att påverka och göra skillnad för såväl medborgare som företagare och föreningar? Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats där du kan utvecklas och där vi tillsammans bidrar till att uppfylla stadens vision.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde snarast, enligt överenskommelse. Tjänsten är ett vikariat på ett år. .
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
I vissa tjänster krävs digital identifiering (t.ex. BankID) för att utföra arbetsuppgifter. Identifieringen används endast för att bekräfta din identitet i systemen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335220". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals Kommun
(org.nr 212000-1363)
431 82 MÖLNDAL Arbetsplats
Mölndals stad, Digitaliserings- och IT-avdelningen Kontakt
Vision
Mari Schönenberg mari.schonenberg@molndal.se 031-315 14 85 Jobbnummer
9987933