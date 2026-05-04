Verksamhetsutvecklare inom Bidragsbrottsavdelningens rättsliga stöd
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Vill du ha ett samhällsviktigt uppdrag och är beredd att ta ansvar? Vi söker nu en verksamhetsutvecklare till verksamhetsområdet rättsligt stöd inom Bidragsbrottsavdelningen. I rollen samarbetar du nära dina kollegor och med andra avdelningar inom Försäkringskassan samt andra myndigheter.
Verksamhetsområdet rättsligt stöd vid Bidragsbrottsavdelningen ansvarar för det rättsliga stödet till de olika verksamhetsområdena Förebyggande, Kontroll samt Återbetalning/återkrav på avdelningen. Hos oss på det rättsliga stödet får du ett varierande och kvalificerat arbete i en trivsam och professionell arbetsmiljö, med goda möjligheter till balans mellan arbete och fritid. Om du också värdesätter ett välfungerande arbete med dina kollegor och vill bli en del av ett samhällsviktigt uppdrag, så kan detta vara tjänsten för dig.
Verksamhetsutveckling, analys och samverkan
I februari 2026 startade Försäkringskassan en ny avdelning, Bidragsbrottsavdelningen. Det rättsliga stödet på denna avdelning är fortfarande under uppbyggnad och vi söker nu en verksamhetsutvecklare som vill bidra till arbetet mot bidragsbrott och felaktiga utbetalningar.
I tjänsten ingår att bevaka och vara väl insatt i aktuell samhällsutveckling av betydelse för Försäkringskassan samt att utifrån detta analysera tänkbara konsekvenser för verksamheten. I arbetet ingår också att medverka i olika nätverk och bland annat delta i beredningar, verksamhetsplanering och årsredovisningar.
Som verksamhetsutvecklare ansvarar du för att driva och stödja utvecklingen som hör till avdelningens verksamhetsområden inklusive verksamheterna på det rättsliga stödet som består av avdelningsjurister, processjurister samt omprövare. Du har även ett ansvar att uppmärksamma utvecklingsbehov och omsätta dessa till konkreta aktiviteter. I rollen kan det bli aktuellt att ta fram rapporter, remissvar samt arbeta med ledningsarbete och strukturera arbete med återkopplingar samt utveckla ett kvalitetsverktyg för det rättsliga stödet. Du kan även komma att presentera de olika resultaten du kommer fram till muntligt i olika sammanhang i olika ledningsgrupper. Arbetet kommer också innebära att ta ansvar för införandet av nya handläggningssystem samt ta fram olika metodstöd etc. Arbetet varierar mellan långsiktigt och kortsiktigt fokus.
Området är nyinrättad vilket ställer höga krav på att du kan ta egna initiativ samt är bekväm att självständigt ta dig an stundvis otydliga uppdragsbeskrivningar. I gengäld får du utrymme att driva egna initiativ och vara med och påverka inriktningen av arbetet. Rollen som verksamhetsutvecklare hos oss är mångfacetterad och varierad som ger goda möjligheter att växa och utvecklas som verksamhetsutvecklare. Du är noggrann och jobbar systematiskt och du har förmåga att hålla huvudet kallt även i pressade situationer. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
Juristexamen
har flerårig erfarenhet av verksamhetsutveckling och juridiskt arbete inom en myndighet
har erfarenhet från arbete inom de områden som verksamheten ansvarar för
har mycket goda kunskaper inom förändrings- och utvecklingsprocesser
har goda kunskaper i olika samverkansformer och projektledning
agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
kan förstå och analysera komplexa frågor
kommer med innovativa idéer och lösningar som främjar utveckling
samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
har erfarenhet av att självständigt ta fram beslutsunderlag
har erfarenhet av arbete med beredningar och remisser
har erfarenhet av agila arbetsmetoder
har arbetat med digitalisering och IT-utveckling
har förmågan att lyfta blicken och se helheten
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Publiceringsdatum2026-05-04Övrig information
1 tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbete Placeringsort: Göteborg.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-oss
Chef: Charlotte Ljungström Wendel, 010-112 30 45 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Denise Marica, denise.marica@forsakringskassan.se
, 010-113 45 12 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Johanna Ryderling, 010-119 76 22, Saco-S: Matilda Eneqvist, 010-118 33 81, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 19 maj 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service.
