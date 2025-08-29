Verksamhetsutvecklare inom bibliotek till kultur Gävleborg
2025-08-29
Kultur Gävleborg ansvarar för Region Gävleborgs kulturverksamheter inom kultursamverkansmodellen samt för regionens konstsamling. Vi arbetar med verksamhetsutveckling inom musik, dans, konst, film, crossmedia, hemslöjd, bibliotek, litteratur och världsarv. I nära samarbete med många aktörer i och utanför länet arbetar vi för att förverkliga intentionerna i den regionala kulturplanen och biblioteksplanen.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Nu söker vi en verksamhetsutvecklare till vår regionala biblioteksverksamhet. Inriktning för tjänsten är barns och ungas delaktighet och tillgång till medier och bibliotek.
Som verksamhetsutvecklare kommer du att
• stödja folkbibliotekens arbete med att utveckla barns och ungas tillgång till medier och biblioteksresurser med fokus på barnrättsstrategiska perspektiv och prioriterade grupper i behov av extra stöd
• leda lärande processer, skapa struktur för verksamhetsutveckling och samordna, planera och genomföra utbildningsinsatser, arbetsmöten och projekt
• arbeta strategiskt med insatser som bidrar till att utveckla folkbibliotekens roll och funktion som trygga mötesplatser för barn och unga
• medverka i arbetsgrupper och nätverk på regional och nationell nivå samt initiera och utveckla kontakter och samarbeten med offentliga verksamheter och aktörer i civilsamhället
• delta i enhetens löpande arbete och utveckling: administration, diarieföring, fakturahantering, kommunikationsarbete med mera.
Hos oss får du
• möjlighet att bidra till lärande, innovation och regional utveckling
• växa och utvecklas i din yrkesroll tillsammans med kompetenta och kreativa kollegor
• samarbeta med chefer och medarbetare på länets alla folkbibliotek.
Som arbetsgivare är vi mån om dig och vi arbetar därför aktivt för att främja en hälsosam livsstil. Inom Region Gävleborg erbjuder vi bland annat möjlighet till flexibelt arbete, semesterväxling och ett generöst friskvårdsbidrag.
Vi söker dig som har förmåga att både arbeta självständigt och i samarbete med andra mot gemensamma mål. Du är duktig på att se sammanhang, analysera behov av lärande och utveckling samt planera, genomföra och utvärdera verksamhet. Du är initiativrik med förmåga att lyssna in, skapa tillit och leda arbetsgrupper men också en god administratör och duktig på att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Även viss kväll- och helgtjänstgöring förekommer.
För verksamhetsutvecklare rollen krävs
• högskole- eller universitetsexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
• arbetslivserfarenhet av att leda utvecklingsarbete på folkbibliotek och främja läsning och lärande för barn och unga i behov av extra stöd
• kunskap och erfarenhet av att utföra kartläggningar och analysarbete gällande barns och ungas medie- och fritidsvanor samt av barnrättsstrategiskt arbete i offentlig verksamhet
• goda datorkunskaper och vana vid digitala system.
För den här tjänsten är det meriterande om du har B-körkort då tjänsteresor i länet ingår. Tidigare erfarenhet av arbete inom politiskt styrda organisationer är också meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Förvaltningen Trafik, kultur och folkhögskolor samlar vårt arbete med länets kollektivtrafik, kultur samt utbildning och folkbildning. Vi som arbetar här ser till att tåg och bussar rullar, att Gävleborg har ett aktivt kulturliv och att den som vill, kan utbilda sig, växa och utvecklas.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/1959". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, Kultur Kontakt
Cajsa Blank, Verksamhetsutvecklare Bibliotek cajsa.blank@regiongavleborg.se 073-086 57 50 Jobbnummer
